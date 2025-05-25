A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

حين شهدت جزين الحماوة الانتخابية الأشد ونسبة المشاركة الاعلى، مع تنافس لائحتين الاولى مدعومة من "التيار الوطني الحر" وحلفائه، والثانية من "القوات اللبنانية" شهدت المعركة حماوة بالغة وتحديات متبادلة.

وبعد اقل من ساعتين من بدء الفرز تحدثت ماكينة التيار الانتخابية في جزين عن تقدم كبير لها بل واكتساح في نصف عدد المصوتين ضد لائحة القوات والكتائب فيما بدأت احتفالات التيار في المدينة بالفوز .

كما أعلنت فوز لوائح التيار في بلدات أخرى عدة منها كارفالوس وروم وبتدين اللقش.