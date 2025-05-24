قضاء صيدا: فوز هذه البلديات بالتزكية

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أنهت محافظة الجنوب كافة استعداداتها لتنفيذ الاستحقاق البلدي والاختياري الرابع والأخير، الذي ينطلق اليوم بعد انقضاء المهلة الاخيرة لانسحاب المرشحين منتصف ليل أمس الجمعة،بفوز 16 بلدية من أصل 48 بالتزكية.

كما سلمت المحافظة ما يقارب ال5700 تصريح إلى مندوبي المرشحين لزوم العملية الانتخابية.

وايذانا بجهوزيتها لمواكبة الانتخابات البلدية، اعلنت المحافظة في بيان، "تفعيل غرف عملياتها على مستوى صيدا صور وجزين ووضع أرقام هواتف ثابتة ومتجولة بتصرف المواطنين بهدف تلبية استفساراتهم وتلقي شكاويهم والعمل على معالجتها.