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الإنتخابات البلدية في الجنوب: 76 بلدية بالتزكية بينها 73 للثنائي

23
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

عشية يوم الانتخاب الجنوبي، حصلت «اللواء» على جداول اللجنة المركزية الانتخابية لحركة «امل» حول اعداد البلديات الجنوبية الفائزة بالتزكية، سواءً التي فاز فيها ثنائي الحركة وحزب الله بالتزكية، أو تلك التي فازت بالتزكية عموماً بتوافق اهالي البلدات والعائلات.

 

وبلغ عددها حتى الثامنة من مساء امس 76 بلدية، بينها 73 للثنائي الوطني.

 

والثلاث الباقيات فازت بالتوافق الاهلي في قرى علما الشعب والزلوطية بقضاء صور وعين ابل بقضاء بنت جبيل، وذلك من اصل 272 بلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وتتضمنت الجداول أعداد البلدات والناخبين واعضاء المجالس البلدية في اقضية المحافظتين وفي كل بلدة.


وفي اجراء من شأنه ان يساهم في الذهاب الى التزكية «جرى تمديد مهلة الانسحاب من الترشح حتى اليوم الجمعة».

 

وفي بنت جبيل، فازت 9 بلديات بالتزكية من اصل 36، وهي: رشاف، حاريص، الغندورية، قرية سلم، الطيري، برج قلاوون، قلاويه، كونين، مارون الراس ويارون.


وقال رئيس اللجنة المركزية سامر عاصي لـ «اللواء» :ان العدد مرشح للإزدياد من اليوم وحتى موعد الانتخابات في الجنوب يوم السبت، وان هناك اتصالات قائمة لسحب بعض المرشحين المنفردين القلائل في بعض القرى للوصول الى تزكية توافقية بين الاهالي او لمصلحة لوائح الثنائي الوطني. ومنها حارة صيدا التي تتجه للتزكية لكن لم يحسم الموضوع حتى المساء.

 

اللواء
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