باسيل خلال لقاء لأهالي جزين في في الشالوحي: يتكلمون عن "الخط السيادي" وكأن جزين غاب عنها الخط السيادي!

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لقاء لأهالي جزين في مركزية التيار الوطني الحر في الشالوحي:

رئيس "التيار" جبران باسيل:

* نلتقي كعائلة مع ناسها الطيبين ونقدر من ضحى من مرشحين انسحبوا وكذلك خليل حرفوش

* حرفوش طبق القانون وأنجز الكثير مما لم تفعله بلديات أخرى وسلم الشعلة إلى شخص آخر

* نهار السبت جميعنا سنصحح خطا تاريخي ارتكب بحق جزين وتمثيلها عندما أُبعد التيار عنها وجزين هي الإستثناء الوحيد في تعاطينا مع الانتخابات فجزين لا ينفصل عنها "التيار" وهي لا تنفصل عنه

* التصحيح الكبير سيكون في ال٢٠٢٦

* يتكلمون عن "الخط السيادي" وكأن جزين غاب عنها الخط السيادي! والسيادي هو من يكون قراره حرا وليس من يكون مرة مع القانون الارثوذكسي وفي يوم آخر يغير رأيه بسبب تلفون

* ليس سياديا من يصرح بانه لا يدخل الى حكومة فيها حزب الله ثم يبدل رأيه في اليوم الثاني وليس سيادياً من يكون ضد الإحتلال السوري ولكن مع الإحتلال الإسرائيلي

* البارحة تحالفوا مع الحزب القومي في بحمدون واميون ولكن بقوا سياديين ويتحالفون مع فريد الخازن من الممانعة ويبقون سياديين لكن اذا تفاهمنا مع الحزب حفاظاً على الوحدة الوطنية لا نكون سياديين؟!

* سنقول نهار السبت أن جزين كل عمرها في قلب السيادة الوطنية وهي لن تقبل أن تنعزل عن محيطها لأن هذا تكوينها وطبيعتها

* عندما يقولون الوجهة جزين لا تتبعهم فوجهتها الإنفتاح لا الإنغلاق وهي الحضارة وليس الكسارة وليست الفساد والرشوة!

* سنقول السبت ما هي وجهتها ولا يمكن أحدا ان يختصر جزين أو يلغي احداً

* نقول لهم الجميع يدخلون إلى جزين لأن هي للجميع وجزين لنا ولغيرنا وهكذا تكون جزين!

* جزين قلعة عونية وستبقى ونهار السبت سنثبت هذا الأمر ولا نعتاز الجرافات لأن سيدة المعبور تسهّل كل شيء وندخل اليها بالمحبة التي نحملها

*يجب أن نعمل أكثر من اليوم للسبت لنصعد كما وعدناكم وكما بدأنا بالورشات في جزين والسبت نحن وإياكم سنصعد لنرفع علم "التيار" في جزين برأس مرفوع والحفاظ على خصوصيتها واندماجها مع محيطها