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السفير البريطاني زار الحدود الشرقية للبنان مع سوريا : ملتزمون تعزيز قدرات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة

22
MAY
2025
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زار السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا للاطلاع عن كثب على جهود المملكة المتحدة لدعم قدرات الجيش اللبناني في تعزيز أمن الحدود.

وأشار بيان للسفارة ، ان "هذه الزيارة تؤكد التزام المملكة المتحدة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على حدودها مع سوريا، ومكافحة أنشطة التهريب، وحماية المجتمعات المحلية.

خلال الزيارة، التقى السفير كاول مسؤولين عسكريين ومحليين. وزارمع مختار ينطا رياض صعب وأبناء المنطقة محطة ضخ مياه تعمل على الطاقة الشمسية، وذلك في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون المدني-العسكري ضمن مناطق عمليات أفواج الحدود البرية. 

عقب زيارته، قال السفير كاول:" المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وأمنه. شراكتنا مع الجيش اللبناني أساسية في المساعدة على الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء لبنان، وحماية سبل عيش السكان بالقرب من الحدود".

أضاف :"أنا فخور بدعمنا وبدور المملكة المتحدة كشريك رئيسي للجيش اللبناني. فقد دعمنا من خلال "صندوق الأمن المتكامل البريطاني" إنشاء أفواج الحدود البرية على الحدود مع سوريا منذ عام ٢٠١٣، وقدَمنا مساعدات للجيش اللبناني تزيد قيمتها عن ١١٥ مليون جنيه إسترليني.

كما ساعدت أفواج الحدود البرية في تعزيز أمن الحدود وبسط سلطة الدولة اللبنانية على هذه المناطق".

وختم :"في ينطا، أُعجبتُ برؤية مشروع محطة ضخ المياه على الطاقة الشمسية، التي تستفيد منها مئات السكان في المنطقة. يوفَر هذا المشروع حلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة في تلبية احتياجات إمدادات المياه لسكان ينطا. ويعتبر مثالاً رائعاً على تضافر جهود الجيش اللبناني والمجتمعات المحلية".

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