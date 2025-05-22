living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء من الرئيس بري للجنوبيين عشية إجراء الإنتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية!

22
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءاً للجنوبيين عشية استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، جاء فيه:

عشية إنجاز المرحلة الأخيرة من الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية ، وجه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري نداءً الى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.
وجاء في نص النداء التالي: 
أيها اللبنانيون 
أيها الجنوبيون
 يا جوهر البدايات في الحزن والفرح والألم والأمل.
 يا مسك الختام في كل الإستحقاقات وفي التضحية والبذل والشهادة والحياة والانتصار والقيامة من بين الرماد .
 يا أبناء الإمام الصدر المقيم في جوارحنا كتاباً مفتوحاً على الحقيقة بأن الإنسان هو رأس مال لبنان وأن المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع هي الطريق إلى الحرية والعدالة والتنمية.

وأضاف رئيس المجلس : يا آباء وأمهات وأبناء وبنات الشهداء كل الشهداء ، لا سيما الذين إرتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي إستهدف لبنان وجنوبه ولا يزال يستهدف فلذات الأكباد .
 يا كل الأوفياء.. أيها الصامدون الصابرون المقاومون الثابتون في كل قرية وبلدة ومدينة على مساحة الجغرافيا اللبنانية في محافظتي الجنوب والنبطية. 

أنتم مدعوون في الرابع والعشرين من أيار (بعد غد السبت) إلى إعادة تجسيد مشهد العودة إلى أرضكم ومنازلكم كما جسدتموه في اللحظات الاولى لتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم أمواجاً وافواجاً هادرة بالوفاء والإنتماء .

وتابع رئيس المجلس : أعيدوا إلى أذهان كل المراهنين والمراقبين والمشككين ، صورة ذلك المشهد الإنساني الوطني الأصيل، من خلال المشاركة الكثيفة في الإنتخابات البلدية والإختيارية والإقتراع للوائح التنمية والوفاء التي تم التوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله والعائلات والقوى السياسية والأهلية، وأيضا ببذل كل جهد مستطاع وضمن المهلة القانونية التي لا تزال متاحة من أجل المساعدة للوصول إلى تزكية هذه اللوائح حيث يمكن الوصول إلى التزكية.

وأضاف بري: أنتم مدعوون للإقتراع للوائح التنمية والوفاء التي تشبه تاريخنا العريق، وحاضرنا بما يختزن من محطات وتضحيات، ومستقبلنا الذي لن نقبل إلا بأن يكون ترجمة لأحلام أبنائنا في بناء وطن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وطناً قوياً واحداً موحداً لجميع ابنائه.
وختم: إقترعوا بكثافة، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية لنؤكد من خلالها، للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة سنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.
 
أيها الأهل..  
إلى اللقاء مع إستحقاقات جديدة في التنمية والوفاء 
من أجل الجنوب 
ومن أجل الإنسان 
ولأجل لبنان كل لبنان. 
عشتم 
عاش الجنوب
وعاش لبنان


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout