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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 أيار 2025

21
MAY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
مورست بعض الضغوطات المعنوية المشفوعة بوعود لسحب مرشحين في البلدات والقرى التي شهدت قوة اعتداءات وتدمير في مختلف الاقضية الجنوبية.


غمز
يأخذ معنيون بالانتخابات البلدية والاختيارية على موظف إداري رفيع في قضاء حدودي أنه يخضع طلبات الترشيح للبلديات والمخاتير لاعتبارات شخصية وخاصة...


همس
تطرح مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مسألة تموضع لبنان إقليمياً، في ضوء رفع العقوبات عن سوريا، والدور التركي المتضخّم في الشمال اللبناني.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

ردّ مرجع سياسي على حملة التهويل التي يمارسها الفريق الذي يمهد لزيارات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إعلامياً بالقول إن موجة التطبيع قادمة بقوة وعلى لبنان الالتحاق قبل أن يدفع الثمن أو أن الحرب الإسرائيلية سوف تتكفل بنزع السلاح ما لم ينزعه لبنان أو أن أميركا نفسها قد تقوم بالمهمة، فقال رأينا الرئيس الأميركي يتخلى عن دعوات التطبيع التي قالوا إنها عنوان زيارته للسعودية فقال للسعودية خذوا وقتكم واختاروا توقيتكم ورأينا الإسرائيلي عاجزاً عن المضي في حرب غزة ويفشل في نزع سلاح غزة ورأينا الغرب بدأ ينقلب على حروب “إسرائيل”، أما عن الحرب الأميركية فهل يملك المهوّلون بها تفسيراً لوقف إطلاق النار الأميركي اليمني الذي أوقفت عبره أميركا إسناد “إسرائيل” وواصل اليمن إسناد غزة واستهداف “إسرائيل”؟ أما عن الدعوة لاتخاذ الرئيس السوري الانتقالي نموذجاً فقال المرجع كان على أورتاغوس أن تسأل وزير الخارجية مارك روبيو هل تدعو للاقتداء به قبل خطر الانهيار الوشيك الذي تحدّث عنه أو بعده؟

 

كواليس

دعا دبلوماسي عربي سابق الدول العربيّة التي تملك علاقات مع كيان الاحتلال إلى الانتباه لكون الشارع العربي يسمع دولاً غربية على علاقة تحالف مع الكيان تتخذ مواقف عالية السقف تصل حدّ فرض العقوبات بسبب جرائم الحرب في غزة، وإذا لم يكن الآن ما يشعرهم بالقلق فعليهم أن لا يستخفّوا بالشارع العربي الذي يعيش تحت ضغط الشعور بالخزي وهو يرى شوارع الغرب تنتفض بينما الشوارع العربية خالية من أيّ تحرك، فكيف إذا رأى بريطانيا صاحبة وعد بلفور تفرض العقوبات وتقاطع حكومة الكيان بينما لا يزال الكيان يشعر بالاطمئنان في علاقاته بدول عربيّة وإسلاميّة؟

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