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ماكينة "حزب الله" في بيروت: نشكر جمهور المقاومة الوفي الصادق الحامي للتوازن والاستقرار بين مكونات المدينة

19
MAY
2025
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صدر عن الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة بيروت، بيان، حول الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت:، توجهت فيه ب"الشكر والتهنئة والتبريك من جمهور المقاومة الوفي، والصادق، الذي أثبت وعيه وحكمته، والذي شارك بفعالية ومسؤولية في المعركة الانتخابية، وبكل رقي وانضباط، حاميا التوازن والاستقرار بين مكونات مدينة بيروت، ومتجاوزا كل الحساسيات، ومحافظا على الشراكة الوطنية والعيش المشترك”.

أضاف البيان : "لقد عبر حجم أصوات الثنائي الوطني الداعم للائحة "بيروت بتجمعنا"، والتي قارب 20000 صوت، عن مستوى الدعم الشعبي الكبير والثقة الكاملة بخيارات الثنائي الوطنية، والذي استنفر كل حضوره وجهوده في مواجهة كل التحديات السياسية والاجتماعية، لتبقى العاصمة بيروت حاضرة وحاضنة لجميع أبنائها”.

وثمن البيان "الجهود الكبيرة الذي بذلها الإخوة والأخوات في الماكينة الانتخابية لحزب الله وحركة أمل، الذين عملوا بإخلاص وتفانٕ، وبكل كفاءة وانضباط، وروح ملؤها القوة والثقة بالنصر، في إدارة العملية الانتخابية واستطاعوا تحقيق المطلوب ببراعة واقتدار”.

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