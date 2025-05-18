عناوين الصحف ليوم الأحد 18 أيار 2025

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النهار: قمة بغداد استمعت إلى التزامات حازمة من سلام... حماوة بيروت وزحلة تزيد غموض الجولة الثالثة





الديار: معركة بيروت: منافسة حامية بين 3 لوائح والتشطيب يهدد التمثيل المسيحي

ما هو الرهان على زيارة أورتاغوس وماذا تحمل بعد جولة ترامب ؟

زحلة أم المعارك: «القوات» ضد تحالف حزبي وعائلي... والتيار الحر محايد





الشرق الأوسط السعودية: «إعلان بغداد»: فلسطين «قضية مركزية»... ولا رجعة عن حل الدولتين

دعا إلى حوار سوري شامل... و«حكومة مدنية منتخبة في السودان»



الأنباء الكويتية: «الأحد البلدي والاختياري الثالث».. المشهد على حاله «انقسام سياسي وبروفة للنيابة»