ينشط بتجارة المخدرات في صيدا... قوى الأمن تلقي القبض عليه!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة آفّة المخدّرات في كل المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بعمليات تجارة وترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا.

على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه. نتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات، توصّلت إلى معرفة هويّته ومكان وجوده، ويُدعى: - ع. غ. (مواليد العام 1998، فلسطيني).

بتاريخ 9-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في صيدا، وضبطت بحوزته كميّة مختلفة من المخدّرات (كوكايين، باز، حشيشة كيف وماريجوانا).

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتجارة وترويج المخدّرات في صيدا، وأنّه يستحصل عليها من تاجرٍ في منطقة البقاع.

أجري المقترض القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.