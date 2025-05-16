تدابير سير تزامنًا مع الانتخابات البلديّة ضمن محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل وبيروت

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صـدر عـن المـديريّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعـبـة العلاقات العامة مايلي: "تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ولمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة ضمن محافظات البقاع، بعلبك – الهرمل وبيروت، ستُتَّخذ ضمن نطاق هذه المحافظات الإجراءات والتّدابير التّالية:

أوّلًا: يُمنع سير الشّاحنات اعتبارًا من السّاعة 12:00 من ظهر يوم السّبت 17-5-2025، لغاية السّاعة 11:00 من نهار الإثنين 19-5-2025.

يُستثنى من هذا المنع الشّاحنات المحمّلة بالدّقيق من وإلى الأفران، إضافةً إلى الشّاحنات التي تقوم بنقل المطبوعات، والصهاريج التي تقوم بتوزيع المحروقات، والشّاحنات التي تقوم بنقل النّفايات في مختلف الشّوارع والأحياء، والشّاحنات الملتزمة نقل المعدّات والتّجهيزات من وإلى مراكز الاقتراع، والشّاحنات التّابعة للقوى المسلّحة والدّفاع المدني والبلديّات والمؤسّسات العامّة وسيّارات الإطفاء والصّليب الأحمر اللّبناني.

ثانيًا: يُمنع سير الدّرّاجات الآليّة، اعتباراً من السّاعة السّابعة من صباح يوم الأحد 18-5-2025 ولغاية السّاعة الثّانية عشرة ليلاً من يوم الانتخاب.

يُستثنى من هذا المنع الدّرّاجات الآليّة العائدة للأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمصالح المستقلّة، وما يُعرف بالــ "DELIVERY" للمطاعم والصّيدليّات ولوكالات الأنباء والإعلام والصّحافييّن والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف والمجلّات الحاصلين على ترخيص صادر عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات ومزوّدين ببطاقات خاصّة بسبب طبيعة عملهم.

ثالثًا: يُمنع سير المواكب السّيّارة، اعتبارًا من السّاعة السّابعة من صباح يوم السّبت 17-5-2025 لغاية السّاعة الثّامنة من صباح يوم الثّلاثاء 20-5-2025

يُرجى من المواطنين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات والدّرّاجات الآليّة، أخذ العلم والتّقيّد بمضمون هذه القرارات، تسهيلاً لحركة المرور وتجنّبًا لاتّخاذ التّدابير اللّازمة بحق المخالفين".