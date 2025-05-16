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شعبة المعلومات توقف متورطا ثانيا في جريمة قتل شاب في المدينة الرياضية

16
MAY
2025
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
 
"إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتوقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد المتورطين بجريمة قتل شاب في محلة المدينة الرياضية بتاريخ 24-4-2025، ومن خلال المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية ومكان وجود متورط ثانٍ في الجريمة في المحلة ذاتها، وهو المدعو:ل. س. ش. (مواليد عام 2007، سوري)
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه فيه وتوقيفه، بما أمكن من السرعة بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 7-5-2025، وبعد مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة المذكورة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اشتراكه مع شخصين آخرين بتنفيذ جريمة القتل، وذلك أثناء قيامهم بمحاولة سلب الضحية - المجهول من قبلهم - حيث أقدموا على شهر سكاكين بوجهه فحاول مقاومتهم إلا أنهم قاموا بطعنه طعنات عدة، وسرقوا هاتفه الخلوي ولاذوا بالفرار. كما اعترف بتعاطي المخدرات.
 
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
العمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث".

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