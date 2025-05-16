بري دعا الى جلسة مشتركة للجان النيابية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 أيار 2025 وذلك لدراسة جدول الأعمال الآتي:



- إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.

- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.

- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي.

- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.