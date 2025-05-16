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أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 أيار 2025

16
MAY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
تُبذل محاولات، لحث «البلوكات الانتخابية» الكبرى في بيروت، لتجنيب العاصمة الأولى، ما حدث في العاصمة الثانية.


غمز
تصل إشارات ايجابية الى مرجع كبير نقلاً من مرجع آخر، من شأنها أن تساهم في ترتيبات المرحلة الجديدة..


همس
تتخوف مصادر لبنانية على إطلاع من فرض طلبات جديدة على الحكم، في إطار كيفية الاستفادة من إلغاء عقوبات قيصر على سوريا.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر أممية أن تبدأ حالات الموت جوعاً بالظهور في غزة ما لم يتم إدخال كميات ضخمة من المساعدات خلال 48 ساعة. وقالت إن مئات العائلات محرومة من أي غذاء منذ 48 ساعة وإن النسبة ترتفع بالأضعاف كل ساعة والعدد سوف يبلغ آلاف العائلات خلال يومين. وتساءلت عن سبب عدم انعقاد مجلس الأمن بصورة طارئة لبحث الوضع واتخاذ قرار بدعوة مصر إلى فتح معبر رفح دون الحاجة إلى التنسيق مع أي طرف آخر وإنذار “إسرائيل” باللجوء إلى الفصل السابع إذا قامت بعرقلة إدخال المساعدات. وهذه فرصة لاختبار الموقف الأميركي وجدية التزامه بإدخال المساعدات. وقالت ما لم يحصل ذلك فإنّ حل مجلس الأمن يكون خياراً لائقاً بإعلان العجز والإفلاس.

 

كواليس

قال مسؤول فلسطيني بارز إن الإحباط من نتائج القمة الخليجية الأميركية يسود الساحة الفلسطينية السياسية التي كانت تأمل أن ينجح العرب بالحصول على موقف أميركيّ قويّ يفرض على “إسرائيل” الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار ولو لمدة عدة أيام وإدخال المساعدات دون مقابل إذا تعذّر التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب، خصوصاً أن الأموال التي جمعها الرئيس الأميركي خلال جولته الخليجية تمثل خشبة خلاص لإدارته المأزومة ودولته المأزومة. وأضاف المسؤول لم يتبق لغزة إلا الأمل بما تفعله الصواريخ اليمنيّة من تحريك للداخل الإسرائيلي خصوصاً بعدما صارت وجبات الصواريخ يوميّة وتتسبّب بإيقاع يجعل الحياة لا تطاق في قلب الكيان وتتسبب بنزول الملايين إلى الملاجئ وإقفال مطار بن غوريون بينما تقاطعه عشرات الشركات العالمية.

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