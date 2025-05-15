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بالفيديو - رضوان مرتضى: محمد صالح.. الصدفة التي أوقعت «عميل»!

15
MAY
2025
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شاهد فيديو التفاصيل عن التحقيقات بتوقيف العميل محمد صالح مع الإعلامي والصحافي رضوان مرتضى مرفق.

"في هذه الحلقة، نتناول قضية محمد صالح، أحد العناصر السابقين في الحزب، الذي تم توقيفه بالصدفة لتتبيّن لاحقًا شبهات خطيرة حول تورطه في العمل لصالح العدو. سنستعرض تفاصيل توقيفه، والكيفية التي أُثيرت من خلالها الشبهات حوله، ونكشف مضمون الإيميلات المتبادلة بينه وبين المُشغّل، إضافة إلى تحليل دقيق للمهام التي طُلِبت منه، والمعلومات التي زوّد بها الجانب الإسرائيلي. كما نسلّط الضوء على الرواية التي قدّمها الموقوف أمام المحققين، حيث ادّعى أنه كان عميلًا مزدوجًا، وأنه سبق وأبلغ الحزب بعلاقته مع الإسرائيليين وبالمعطيات التي سلّمها لهم. في المقابل، سنفنّد عددًا من الأخبار والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها في الإعلام حول هذه القضية، ونوضح ما هو مثبت منها وما هو عارٍ عن الصحة. هذه الحلقة محاولة لفهم ما جرى فعلاً: هل كان محمد صالح متعاملًا مع العدو؟ أم كان يؤدي مهمة معقّدة بتنسيق داخلي؟"



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