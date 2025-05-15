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عناوين الصحف ليوم الخميس 15 أيار 2025

15
MAY
2025
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الأخبار: شكوك حول آلية تعيين رئيس "مجلس الإنماء والإعمار"
ورشة الإعمار: العرب ينتظرون الحكومة
عراضة ترامب... كذبة "الشرق الحديث" تتجدد

 

 

 


النهار: ترامب وبن سلمان: لبنان أمام "فرصة العمر"... انتخابات طرابلس المتعثّرة تطيح محافظ الشمال
أخطر احتجاج علني لليونيفيل حول "الموقف العدائي" للجيش الإسرائيلي من أفرادها وممتلكاتها قرب الخط الازرق

 

 

 


البناء: تعثر المساعي الخليجية لمقايضة التريليونات بالضغط الأميركي لإنهاء حرب غزة | ترامب يطالب الشرع بالتطبيع وملاحقة المقاومة وداعش وترحيل المقاتلين الأجانب | واشنطن لا تشترط ولا تضغط على الرياض للتطبيع ولا تهدّد طهران بخيار الحرب

 

 

 

 

اللواء: لبنان ينتظر نتائج إيجابية لرفع العقوبات.. وقباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار
ترامب يذكر لبنان «بفرصة العمر» وولي العهد السعودي «لحصر السلاح بيد الدولة»

 

 



الجمهورية: الفرصة تأتي مرة واحدة
السوريون مبتهجون برفع العقوبات

 

 

 


الديار: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان
طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة
قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد

 

 

 

l'orient le jour: Comment le Liban pourrait profiter de la levée des sanctions liées à la loi César

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الاوسط السعودية: إعلان ترمب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في وزارتي الخزانة والخارجية

 

 

 


الأنباء الكويتية: لوائح بلدية في بيروت ومطالبة بتعديل صلاحيات المحافظ توازياً مع تأمين المناصفة

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