وديع عقل: كلّنا أمل أن يُترجم قرار رفع العقوبات عن سوريا إلى نتائج ملموسة تُمهّد لعودة كريمة للنازحين

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:

مبروك للشعبين السعودي والأمريكي ولقادتهما على هذا التعاون التاريخي، الذي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في مسار الاقتصاد الخليجي والشرق الأوسطي برمّته.

وكلّنا أمل أن يُترجم قرار رفع العقوبات عن سوريا إلى نتائج ملموسة تصبّ في مصلحة الشعب السوري، وتُمهّد لعودة كريمة للنازحين إلى أرضهم ووطنهم.

أما لبنان، فهو أحوج ما يكون اليوم إلى تبني سياسة "صفر مشاكل"، وإلى مدّ جسور التعاون والمبادرة سريعًا إلى إقرار الإصلاحات المالية والإدارية، علّنا نكسر قيود الفساد التي لا تزال تكبّل تطوره وتُعطّل ازدهاره.