عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 أيار 2025

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الأخبار: البت في التشكيلات الدبلوماسية خلال ايام

ماذا ينتظر لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا؟

ترامب في ديارنا: نريد "ثمار" الإبادة

اللواء: لبنان يحضر في القمة السعودية - الأميركية.. وترحيب برفع العقوبات عن سوريا

عون الأحد إلى الفاتيكان وسلام يتفقد المطار.. واشكالات طرابلس قيد المعالجة



النهار:لبنان في زيارة ترامب: السلام مع "الجيران"... طرابلس "تجرجر" الفرز وزحلة تتأهّب لمواجهة

ترامب في الرياض: "مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه"

الجمهورية: رفع العقوبات عن سوريا

ترامب: نرحب بإصلاحات سيادية لبنانية

البناء: ترامب يرفع العقوبات عن سورية ويلتقي الشرع بضمانة سعودية لتنفيذ الشروط | ولي العهد السعوديّ: 1 تريليون دولار للتعاون مع أميركا… والتطبيع مؤجل | اليمن يستهدف مطار بن غوريون مرتين فيقفله مؤقتاً والملايين إلى الملاجئ

الديار: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان

طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة

قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد

l'orient le jour: Depuis Riyad, Trump promet d’aider le Liban à construire un « avenir meilleur »

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الاوسط السعودية: الرياض وواشنطن تؤكدان العمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم

محمد بن سلمان أكّد أن العمل المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي وترمب يصف السعودية بـ«قلب العالم»



الأنباء الكويتية: مواجهة بين لائحتين في بيروت وعين مخزومي على السرايا .. ورئيس الحكومة تفقّد المطار والإجراءات الأمنية فيه

«تعثر طرابلسي» في مسيرة الدولة مع الانتخابات البلدية والاختيارية