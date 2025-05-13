بالصورة: أول اطلالة للإعلامية اللبنانية بعد اصابتها بالرصاص!

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تحدّثت الإعلاميّة ندى اندراوس عزيز عن حادثة إصابتها برصاصة طائشة، وقالت "كنت عم بطمن على بنتي ناي، وإسألها وين صارت بدرسها لأنه عندها تقديم هيدي السنة". وأضافت ندى: "انا وعم بطمن على ناي، حسيت فيه إنفجار ودخنة عم تطلع من إجري ونار".





وأشارت إلى أنّ "سبب وجودها هو أولادها"، وقالت: "ممنوع أنا يصرلي شي الا لأمنن يكبروا ويتخرجوا من الجامعات". وتجدر الإشارة إلى أنّ رصاصة طائشة أطلقها محتفلون بنتائج الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، أصابت سيارة الـ"ال بي سي" في طرابلس وخرقتها، واستقرت في رجل الإعلامية ندى اندراوس عزيز.