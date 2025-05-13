هذا هو المبلغ الذي استثمرته شركة سعودية في الذكاء الاصطناعي في أميركا!

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أعلن البيت الأبيض اليوم، أن "شركة سعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مواقع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، في ظل سعي المملكة الغنية بالنفط إلى دور محوري في هذا المجال".

وذكر البيت الابيض في بيان، بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى الرياض، أن "شركة داتا فولت السعودية "تمضي قدما في خططها لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك غداة إعلان الرياض إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم "هيوماين"، تأمل أنّ تؤدي دورا محوريا في هذا المجال.