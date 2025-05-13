البيت الأبيض: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة

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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" في احتفالية فخمة في قصر اليمامة الملكي في الرياض، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إبرام صفقات تجارية ضخمة مع المملكة العربية السعودية. رحّب ترامب بوعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، باستثمار 600 مليار دولار، ومازح أن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار. وقال ترامب للأمير "لدينا اليوم أكبر قادة الأعمال في العالم، وسيغادرون حاملين شيكاتٍ كثيرة". وأضاف "في ما يتعلق بالولايات المتحدة، نتحدث عن مليوني وظيفة على الأرجح". وأمام عدسات المصورين، تقدم موكبٌ طويل من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال السعوديين لمصافحة ترامب وولي العهد، بمن فيهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والمستشار المقرب لترامب، والذي ظهر ببدلة رسمية كاملة في أمر نادر الحدوث. وبعد وقت قصير، وقع الزعيمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" لم يُقدم مزيد من التفاصيل حولها على الفور. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة. وسيلقي ترامب لاحقا خطابا أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بحضور وزراء سعوديين ورجال أعمال بارزين من البلدين. وبدأ ترامب من الرياض جولة خليجية تستمر أياما عدة وتشمل الإمارات وقطر.