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بعض ما جاء في مقال دموع الأسمر في الديار:

معركة التيار الوطني الحر في البترون شملت معظم بلدات وقرى البترون، وتمكن التيار من حصد اكبر عدد من بلديات القضاء، حيث واجه التيار متحالفا مع المردة، حلف القوات اللبنانية والكتائب مع مجد بطرس حرب في تنورين وغيرها من البلدات...



في تنورين كتب الفوز لمجد حرب والقوات والكتائب بكامل اعضاء اللائحة، اما في شبطين بلدة رئيس حزب الكتائب الاسبق الراحل جورج سعاده، فقد دعم نجله سامر سعاده لائحة بالتحالف مع المرده والقوات، في مواجهة لائحة التيار الوطني الحر والكتائب وحقق فوزا كاسحا.

وفي بلدة اده فازت لائحة التيار.

بالمحصلة فاز التيار الوطني الحر بتحالفه مع المرده بعدد وافر من البلديات جعله يواجه تحالف مجد حرب مع الكتائب والقوات الساعية لوضع اليد على مفاصل البترون البلدية.

اما في الكورة فقد نجح تحالف الحزب القومي والمرده والتيار الوطني الحر في عدة بلديات من احباط مشروع القوات للهيمنة على بلديات الكورة.



والحزب السوري القومي الاجتماعي فاز بعدد وافر من البلديات ابرزها كفتون وبطرام وقلحات وبدبا فيما فازت اللائحة التي يترأسها مالك فارس والمدعومة من النائب سليم سعاده وقسم من القوميين بكامل اعضائها اثر قيام سعاده بنسج توافق من نسيج أميون أمن من خلاله الفوز للائحة، بل وضمن به رئاسة الاتحاد.



تحالف القومي والمرده والتيار الوطني الحر والنائب أديب عبد المسيح في بلدات عديدة من الكورة ادى الى فشل لوائح القوات والكتائب، كداربعشتار مثلا، بينما فازت القوات والكتائب ببلدات اخرى كبزيزا واجدعبرين.

وكانت ايضا التحالفات وفق ظرف كل بلدة فما يصح من تحالف قواتي مع مرده كان يحصل وفق المصلحة والعائلية، بينما بلدات اخرى كانت تجري المنافسة بتحالف آخر من القومي والمردة...



في زغرتا، حقق المرده فوزا كاسحا في بلدية زغرتا - اهدن، رغم تركيز حملته الانتخابية للفوز باكبر عدد من البلديات بغية الفوز برئاسة الاتحاد الذي يضم ٢٥ بلدية من ٣٢ بلدية، وكان حتى صباح امس قد فاز بـ ١٨ بلدية وبذلك ضمن رئاسة الاتحاد.

خطوة جريئة قام تيار المرده بتحالفه مع التيار الوطني الحر، وحقق بهذا التحالف فوزا يمكن القول انه كاسح على مستوى القضاء في مواجهة لوائح مدعومة من النائب ميشال معوض والقوات اللبنانية والكتائب والنائب السابق جواد بولس.

تحالف المرده - التيار هذا، اعاد التوازن السياسي في زغرتا الى المرده، ولا سيما ان التحالف المذكور (المرده - التيار) امتد الى الكورة وزغرتا، وفي تثبيت هذا التحالف فسوف يشكل رافعة هامة في الاستحقاق النيابي المقبل.

في الوقت الذي حاول فيه ميشال معوض وحلفاؤه دعم لوائح في قرى الزاوية سعيا للفوز برئاسة الاتحاد، تمكن تحالف المرده - التيار من الفوز في بلديات ابرزها:



كفردلاقوس وقره باش وبنشعي وكرم سده وكفرياشيت وكفرزينا ومجدليا والبحيرة وكفرصغاب.

مع الاشارة الى أن نسبة الاقبال في زغرتا بلغت ٣٨ في المئة.