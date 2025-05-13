أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 أيار 2025

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اللواء: أسرار

لغز

تعيش إدارات الدولة وضعاً صعباً مالياً بين ترتيبات سابقة وإجراءات تحاكي مرحلة إرضاء مطالب ضبط الاتفاق!

همس

أدت «نجاحات ترامب» في الأيام الماضية تراجعاً في أسعار العملات المعدنية والورقية للدول النافذة، لمصلحة تحسُّن سعر صرف الدولار الأميركي..

البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تنتظر جهات لبنانية رسمية وحزبية نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وانعكاسها على تمويل إعادة الإعمار، حيث يزول عامل العقوبات الأميركية التي تمنع تحويلات مالية بطرق رسمية من إيران إلى لبنان ويرفع الحظر عن المساهمة الإيرانيّة في إعادة الإعمار مما يحفّز الأطراف التي لا ترغب بأن تحتكر إيران صورة إعادة الإعمار وحدها سواء كانت أطرافاً عربية أم غربية. ولا تستبعد هذه الأطراف مع تجاوز المفاوضات الأميركية الإيرانية العقد المانعة للاتفاق أن لا يتأخر هذا الاتفاق وأن تفقد “إسرائيل” بعده القدرة على المضي بتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار ويصبح طريق الالتزام إلزامياً أمامها ويبقى شأن مستقبل السلاح للحوار الداخلي بطرق سلسة وتتقدّم قضية إعادة الإعمار.

كواليس

تستعد دول عربية بقيادة السعودية لبحث صيغة مستقبلية للقضية الفلسطينية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن موافقة على إنهاء ملف سلاح المقاومة لصالح حصر السلاح بيد السلطات الشرعيّة، خصوصاً في لبنان وفلسطين لكن على قاعدة اعتبار تسهيل مهمة الدول يتوقف على التزام أميركي بإلزام “إسرائيل” بحلول سياسية تنهي الاحتلال وتوقف الاعتداءات بالنسبة للبنان وسورية وتتضمّن حل الدولتين على الساحة الفلسطينية، وتراهن الدول العربية على صدور بيان يحمل اسم إعلان الرياض بهذا المضمون.