باسيل في عرض نتائج بلديات الشمال: احترمنا إرادة الناس واعتمدنا الإنفتاح في مقابل ثقاقة الإقصاء

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده لاعلان نتائج الانتخابات البلدية في محافظة الشمال الى أننا "خضعنا لخيارات الناس واحترمناها ودعمناها".

وقال: من هنا أيدنا اللوائح التي ترشح عليها ملتزمون أو مؤيدون أو مناصرون للتيار الوطني الحر من دون أن يعني هذا الربح أننا نختزل أصوات الناس على هذه اللائحة ولكن هذا يعني أيضا أن هذه اللوائح ما كانت نجحت لولا دعمنا وبالتالي لم نفز عن الناس بل معهم وربحنا معهم وكنا خلفهم في ربحهم".

باسيل أوضح: "لم نرفض أي أحد بأي مكان في لبنان بل مدينا الايدي الى الجميع وأكدنا رغبتنا بالانفتاح والتعاون"، لافتا الى أن "منطق العزل والاقصاء ليس منطقنا وفي المقابل غيرنا سعى الى محاصرتنا والغاءنا بأي مكان كان متاحاً هذا الامر الا في الاماكن التي كان من المستحيل الانتصار فيها على التيار ولو اجتمعوا كلهم وهنا حصل التعاون".



وأضاف: "في دائرة الشمال التعبير الابرز عن هذا التوحه كان في البترون اذ كان هناك تحالف ثلاثي مؤلف من كتائب والقوات وحرب وبالرغم من أننا الاقوى لم يكن لدينا أي مشكلة أن نقوم بهذا التوافق".

وقال: "رحابة الصدر التي أبديناها في البترون لم نقابل بها في أماكن أخرى من قضاء البترون كتنورين إذ كان هناك رفض لنا مما اضطرنا الى دعم لائحة "شباب تنمية تنورين" واستطعنا أن نأخذ ثلث الاصوات دون معركة وهذا يدل على حضورنا وقد قمنا بالتوافق في المدينة البترون بالرغم أننا ندرك أنه تخاض في وجهنا معركة اتحاد".

وقال: "بالمقابل لم يكن في بشري هذا الامر لأنه هناك حتى الاخر الذي هو من ضمنهم كان هناك رفض له وهذا دليل على النفس الالغائي لأي أحد ولو من ضمنهم وأتت النتيجة معبرة في بشري بأكثر من 40% للنهج المعارض".

وتابع: "تحالفوا مع الجميع لالغائنا ووصلوا الى حد التحالف مع الحزب القومي في الكورة وأميون بلدة معبرة بهذا الامر لأننا استطعنا مع الاصدقاء أن نحصل على 42% بالرغم من التحالف الكبير الذي نسج، أيضا نسجت تحالفات في عكار وغيرها لمحاصرتنا ولم تنجح"، مشيرا الى أن "الارقام التي عبرت عن وجودنا بكل أقضية الشمال".

البترون

وأوضح باسيل: في البترون هناك 31 بلدية نجح منهم كليا أو جزئياً 19 بلدية، الاتحاد يضم 28 بلدية ونحن اليوم بالنجاح الذي حققناه لدينا الحصة الاكبر ولكن نحن اليوم في واجهة سياسية ونترك النتيجة لحينها ولكن الدلالات النيابية بهذا القضاء كانت واضحة. وتابع: نحن موجودون بـ26 بلدية من أصل 31 أي بنسبة 87% وهناك فوز للوائح دعمناها وهي 19 وبالتالي بمجمل الارقام تلخص بالتالي: في البترون هناك نائبان وتحالف جميع الاطراف فالتحالف الثلاثي لا يعطيهم نائبين ولو اجتمعوا ولهذا ننصح أن كل الفبركات لا تفيد والمطلوب أن نقوم به سنقوم به للحصول على النائبين سنفعله".

الكورة

باسيل تطرق الى موضوع الكورة، وأكد أننا "لم نكن في أي يوم القوة الاولى في الكورة بل على العكس تراجعنا فيها بالسنوات الماضية وهذه الانتخابات سمحت أن نتحرك بالكثير من البلدات ونتواجد فيها ونقوم بالتوافق والتذكية".

باسيل شدد على أننا "حققنا نجاحا في 22 بلدية من أصل 37 وهناك العديد من البلديات نتائجها معبرة كأنفة، أميون أو غيرها. وهذا الاقول إنه حتى بالبلدات المختلطة كان لدينا نجاحات معبرة ورؤساء بلديات ينتمون الى التيار أو أصدقاء له، بالمحصلة تواجدنا بـ22 بلدية أي ما يقارب 73% ولدينا 17 مختارا وأعضاء البلديات الذين فازوا هم 43".

عكار

واشار باسيل الى أنه في دائرة عكار معروف حضور التيار القوي فيها لدرجة أنه في الكثير من البلدات كان التنافس بين التياريين وقد تركناهم ومنهم شدرا وعندقت لونهم معروف الشعبي انما الخيارات احترمناها.

وقال: وقد شاركنا بعكار بـ47 بلدية كنا معنيين بالمباشر بـ37 بلدية والعديد منهم هم من المسلمين وقد حققنا في هذه البلديات نجاحات والنتيجة أنه بعكار استطعنا التواجد بـ 32 بلدية، وفي 21 بلدية نجحت اللوائح التي دعمناها ولدينا 89 عضوا بلديا فازوا و35 مختارا بالمقارنة مع القوة الثانية بعكار هناك تقدم واضح للتيار بنسبة ثلاث مرات على القوات والقوى الاخرى تحديدا المسيحية محدود تواجدها في عكار.

زغرتا

في قضاء زغرتا، شرح باسيل أن "القوة الاساسية هناك هي للمردة والصراع محتدم بين آل فرنجية وال معوض ونحن بمعظم البلدات كنا الى جانب المردة مما أعطى سند لهم للفوز باتحاد البلديات وبنفس الوقت فاز رئيسا بلديتين في قضاء زغرتا هما مع التيار الوطني الحر وبالمحصلة دعمنا 8 لوائح نجحت ولدينا 17 عضو بلدي ووجود بـ 27% من البلديات التي خضنا فيها المعارك".

بشري

باسيل لفت الى أنه "في بشري القوة الاساسية هناك هي للقوات ولكن تعاطينا معها بطريقة هادئة وسهلنا تفاهمات والتزكية والمشاركة التي شاركناها أكان بالمدينة في بشري أو ببلدات أخرى أظهرت حالة إعتراضية على النهج السائد في بشري ونتمنى أن نتمكن من المساهمة فيه"، مشددا على أنه "في دائرة الشمال الثالثة لدينا 162 عضو بلدي ولسنا القوة الشعبية الاولى والاوائل هم القوات انما نحن والمردة نأتي بالمرتبة الثانية والثالثة".

المنية - الضنية

باسيل تحدث أيضا عن دائرة الشمال الثانية وتحديدا المنية الضنية التي شارك التيار فيها بـ12 بلدية وحققنا وجود ونجاحات بـ10 منهم الاعضاء الفائزين هم 20 ولدينا 6 مخاتير"، لافتا الى أننا "سعداء أننا تواجدنا ببلدتين غير مسيحيتين وفزنا"، لافتا الى أن "العملية في طرابلس لا تزال مستمرة وهنا لا نستطيع الحديث عن حضور قوي للتيار بل عن تواجد وقد تواجدنا باثنتين من البلديات على اللوائح ودعمنا 34 مختارا نجح منهم 11 مختاراً".

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باسيل لفت الى أنه "في هذه الدوائر استطاع التيار ان يثبت حضوره وأن يعمل بـ154 بلدية حققنا بـ 108 منهم وفزنا بـ70 لائحة ، وعلى مستوى الشمال لدينا 374 عضوا بلديا فائزين ببلديات الشمال و101 مختار".