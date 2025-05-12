القصيفي يدين الإطلاق العشوائي للنار ويهنئ ندى إندراوس بسلامتها

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دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان "استمرار ظاهرة إلاطلاق العشوائي للنار في الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والمناسبات"، متوقفا عند ما حصل في عدد من مدن الشمال واقضيتها "لجهة تعريض أرواح المواطنين للخطر، ومن بينهم أفراد الأطقم الاعلامية التي كانت تتولى تغطية وقائع الانتخابات البلدية ما أدى إلى إصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في منطقة الضم والفرز في العاصمة الثانية".

وإذ هنأ النقيب القصيفي الزميلة اندراوس بنجاتها وسلامتها، دعا القضاء والاجهزة الامنية إلى "التشدد في ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاء فعلتهم المستنكرة، صونا لحياة المواطنين وسلامتهم".