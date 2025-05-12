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الإنتخابات البلدية في الشمال وعكار: ضعف الاقبال مردّه الى عدة عوامل منها...

12
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أنجزت الحكومة اللبنانية الجولة الثانية من الانتخابات البلدية وان كان تخللتها اشكالات متعددة ونسبة اقبال تُعتبر متوسطة الى ضعيفة مقارنة بانتخابات جبل لبنان. اذ بلغت نسبة الاقتراع يوم امس في الشمال 33% و44% في عكار بينما كانت قد بلغت الاحد الماضي 45.16%.


وردت مصادر معنية في حديث لـ»الديار» ضعف الاقبال الى عدة عوامل منها ان قسما كبيرا من الناخبين المسيحيين يستهجنون «التحالفات الهجينة» التي شهدتها الكثير من البلدات والقرى اضافة الى الاستياء السني من استمرار تغييب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن المشهد السياسي كما بسبب الخلافات العائلية التي دفعت الكثيرين الى الاحجام عن التصويت.

 

وتتجه الانظار راهنا الى البقاع وبيروت اللذين يشهدان الاحد المقبل جولة ثالثة من الاستحقاق البلدي حيث وبخلاف الجولتين السابقتين حيث كان الاهتمام بالصوت المسيحي، تتركز الانظار على استعداد البيئة الشيعية لاعطاء ثقتها من جديد لـ «الثنائي الشيعي» كما على البيئة السنية وما اذا كانت ستعبّر عن استيائها من وضعية الحريري بتجنب التوجه الى صناديق الاقتراع.

 

الديار
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