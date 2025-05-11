الرئيس عون استقبل أركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على أوضاع الجالية

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استهل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في مقر إقامته في قصر بيان في الكويت، باستقبال القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت السفير أحمد عرفة، مع طاقم السفارة الدبلوماسي والقنصلي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

ورحب السفير عرفة بالرئيس عون، معربا عن سعادة الجالية اللبنانية في الكويت بزيارة رئيس الجمهورية. وعرض له ظروف العمل في السفارة واوضاع اللبنانيين في الكويت.

ورد الرئيس عون مرحباً بالسفير عرفة واركان السفارة، وهنأهم على "الجهود التي يبذلونها في سبيل تفعيل العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتحسين العلاقات اللبنانية- الكويتية"، منوها ب"أهمية الدور الذي يلعبه المغتربون في الخارج، لاسيما في الكويت".

ثم استمع الى شرح عن أوضاع الجالية اللبنانية في الكويت، إضافة الى مسار العمل في السفارة والقنصلية. وعرض الرئيس عون للوفد ما تقوم به الحكومة من أجل تفعيل عملية النهوض الاقتصادي في البلاد، ومنها الاصلاحات والتعيينات والقوانين التي أقرها مجلس النواب، إضافة الى الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتيها الاولى والثانية.

ثم أجرى الرئيس عون لقاءً اعلامياً مع مدير وكالة الانباء الكويتية بالوكالة محمد راشد المناعي.