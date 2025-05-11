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مارتين نجم عن نتائج البلديات الفائزة بالتزكية في الشمال: حضور واسع للتيار وأمّنا التوافق حيث كان لنا أكثرية كما في مدينة البترون

11
MAY
2025
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أكدت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم في مؤتمر صحافي لعرض نتائج البلديات الفائزة بالتزكية في الشمال وحضور "التيار" فيها، أنه "اليوم نؤكد حضور التيار الواسع في أقضية الشمال"، مذكّرةً بأن "الطابع الأساسي انمائي وعائلي" وبأن "التيار" احترم خيار العائلات وكان من بينهم طبيعياً ملتزمون ومناصرون.

وأضافت: "حرصنا على التوافق ونجحنا ببعض المحلات في المدن والبلدات التي لدينا فيها تفوق واضح بالأصوات والشعبية كما فعلنا في البترون ورحبنا بدخول اعضاء من مكونات وانتماءات سياسية متنوعة وقلنا أهلا وسهلا حتى نجتمع على إنماء بلداتنا، وأثبتنا قولاً وفعلاً البلدية للناس والناس منا وفينا". وشدَّدت نجم على التزام "التيار" "اللامركزية الموسعة" وعلى أن ملف النزوح السوري أساسي ويجب أن يكون محور عمل البلديات. وأضافت: "نعلم وضع البلدات الحدودية مع النزوح والتهريب وغيرها من الملفات".

ولفتت نجم إلى أنَّه في البترون أمن "التيار" التوافق في المدينة حيث لديه أكثرية واضحة، في حين أن الوضع في بلدات قضاء البترون سجّل نشوء تكتلات يشبه ما حصل في جونية وغيرها. ولفتت إلى أنه في الكورة ما قمنا به في أنفه يمثل تفكيرنا ولجهة عدم تخطي النسيج العائلي في حين أن تحالفات الآخرين فضحتهم وخاصة لجهة عدم التزام البعض "ما يزعمونه عن الخط التاريخي السيادي للمسيحيين". وأكدت أن التيار هو الحاضر الأقوى في عكار مشيرة إلى أنَّ التنافس العائلي يشهدُ وجود "تياريين" على اللوائح المتنافسة من الجهتين.
ولفتت نجم إلى أن نتائج البلدات الفائزة بالتزكية أظهرت الحضور الواسع للتيار على اللوائح المتنافسة.
وعرضت النتائج التالية:
في قضاء عكار: ٦٤ عضو من ملتزم ومناصر بالتزكية و٥ مخاتير
قضاء زغرتا: ٣ أعضاء ومختار
قضاء بشري: ٣ أعضاء ومختار
قضاء البترون: ١٧ عضو بلدي و٨ مخاتير
قضاء الكورة: ١٨ عضو و٤ مخاتير
المنية الضنية : 9 أعضاء بلدية – مختارين

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