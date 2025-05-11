الشمال أمام امتحان ديموقراطي... ومعارك طاحنة في بعض البلدات

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الديار: جهاد نافع-

انجزت وحدات الجيش اللبناني، وكافة الاجهزة الامنية تحضيراتها حول مراكز الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار، وبدأت الدوريات المؤللة تجول الشوارع اعتبارا من نهار امس، لضمان سير العملية الانتخابية في اجواء آمنة ومستقرة ...

كل الترتيبات اللوجستية انجزت في عكار والشمال، وفي السابعة من صباح اليوم الاحد تفتح صناديق الاقتراع، لانطلاق عملية الاقتراع لانتخاب البلديات والمخاتير.



الى يوم امس كل الاجواء كانت مستقرة، والجميع يستعد لخوض معاركه الانتخابية البلدية ... شوارع طرابلس، كما الشوارع المؤدية الى عكار وبلداتها، شهدت منذ نهار امس توافد عائلات من مناطق اقاماتهم في بيروت وجبل لبنان وغيرهما، الى قراهم للمشاركة في الاقتراع...

- الانتخابات في عكار ستكون مفصلية في اكثر من بلدة ابرزها حلبا، حيث التنافس الشديد المحتدم بين العم وابن شقيقه، والمال سيد الموقف ...كما ان عامل المال يلعب دوره الانتخابي اينما حللت في الشمال، من طرابلس الى عكار، ومن الضنية الى المنية ...

- في المنية تنافس حاد بين لائحة يترأسها بسام رملاوي المدعوم من تحالف كمال الخير وعثمان علم الدين ، ومعظم العائلات الصغيرة وجزء من العائلات الكبيرة. ولائحة توفيق زريقة المدعوم من النائب احمد الخير ومن عائلات الحلاق والمصري وجزء من زريقة.



- في بحنين المنافسة حادة جدا، وطابعها عائلي بين المرشح( الرئيس الحالي) مصطفى وهبة، والمرشح مصطفى غمراوي وكل منهما جمع حوله تكتلات عائلية .

- في دير عمار تنافس بين المرشح احمد عيد والمرشح خالد الذهيبي.

- في الكورة تحالفات هجينة في عدة بلدات:

* ففي بلدة دده انقسام في عائلة الزاخم التي توزعت على لائحتين، كما حصل توزع شيوعي وعوني وايوبي على اللائحتين : الاولى يترأسها جورج الزاخم المقرب من "التيار الوطني الحر"، ومتحالف مع "القومي"( بنات) و"الشيوعي" ، و"الجماعة الاسلامية"، ومدعوم من النائب اديب عبد المسيح.

واللائحة الثانية، يترأسها ايضا مرشح من عائلة الزاخم هو خليل الزاخم، المدعوم من الدكتور هنري الزاخم، ومتحالف مع "القوات اللبنانية" و"الشيوعي" و"المرده" و"تيار الكرامة"( فيصل كرامي) و"تيار المستقبل".



الجدير ذكره ان حادثة اطلاق الرصاص التي حصلت مساء الجمعة الماضي في دده فردية ولا تمت بصلة للانتخابات.



- في بلدة اميون معركة مفصلية بين لائحتين تضم في كل منهما مرشحين قوميين وتحالفا مع "التيار الوطني الحر" و"المرده"، ومرشحين في فلك "القوات".

- في بلدة فنيدق معركة حامية الوطيس، ومثلها في مشمش وبزال وببنين وبرقايل ...

- في خريبة الجندي يمكن القول ان بلديتها ستفوز بما يشبه التزكية، بعد التوافق على لائحة جمعت كل العائلات، لكن اصرار مرشحين اثنين على الترشح منع التزكية.

- في بلدة كروم عرب لائحتان، والرئيس الحالي عبود سليمان حاز على ما يشبه الاجماع العائلي حوله.