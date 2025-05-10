في جونية.. رحلة طائرة شراعية انتهت بمأساة!

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لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من طائرة شراعية أثناء تحليقه فوق مدينة جونية بحسب ما افادت الـOTV.

وقد أدى الحادث إلى وفاته على الفور، متأثراً بإصابته، فيما حضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه عند الساعة 3:20 بعد الظهر، سقط اللبناني محمد. م. ر والدته آمنة مواليد ١٩٨٩ نبي يشوع بينما كان يمارس رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية، مما أدى إلى مصرعه.

وعلم أن اللبناني نادر أ. ع سائق المظلة الشراعية قد لاذ بالفرار، وهو يعمل في نادي "سما لبنان" مركزه في حمانا.