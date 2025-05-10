"بكامل قناعتي"... ابو ضرغم تعلق على اقالتها من الجديد: لو عاد بي الزمن لكررت ما فعلت!

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كتبت الاعلامية رواند ابو ضرغم على حسابها على منصة "اكس":

من أقوال المعلم الشهيد #كمال_جنبلاط: "إن الصراع في سبيل الحق هو انتصار في كلتا الحالتين، سواء كانت نتيجته الاستشهاد المضيء أو النصر الساحق، والانتصار هو انتصار النفس القوية الجميلة فينا، انتصار الإنسانية فينا، انتصار التطور على الرجعية، انتصار الحياة." وعليه، لو عاد بي الزمن، لكررت ما فعلت بكامل قناعتي وإنسانيتي، واستمتعت مرة أخرى بشعور انتصار "النفس القوية الجميلة فينا، انتصار الانسانية فينا، انتصار الوطنية على المصلحية، انتصار الحياة..