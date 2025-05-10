living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني لوزير المالية: قدّم لنا القوانين الاصلاحية ونحن على استعداد للعمل على اقرارها بأسرع وقت

10
MAY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك النائب الدكتور فريد البستاني في اللقاء الحواري والتشاركي مع وزير المالية ياسين جابر حول
مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة اصلاح القطاع المالي الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد قام النائب البستاتي بمداخلة اشاد فيها من جهة بطريقة اجراء المفاوضات من قبل الوفد اللبناني وشدّد من جهة اخرى على ضرورة الإسراع بإجراء الاصلاحات الضرورية.
وقد اكّد النائب البستاني ان الأزمة ليست Systemic اي انها ليست منهجية او نظامية انما هي أزمة ناتجة عن سوء ادارة وطريقة الخروج منها تمرّ عبر ثلاثة مسارات إلزامية يجب ان تسير بطريقة متزامنة وهي اعادة هيكلة المصارف و اعادة اموال المودعين وطريقة تحميل المسؤولية في الفجوة المالية بين الدولة والبنك المركزي والمصارف. واختتم البستاني بالإلحاح على الحكومة لإعادة شراء اليوروبوند قبل أن يتضاعف سعره مع بدء النهوض الاقتصادي .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout