فريد البستاني لوزير المالية: قدّم لنا القوانين الاصلاحية ونحن على استعداد للعمل على اقرارها بأسرع وقت

A + A -

شارك النائب الدكتور فريد البستاني في اللقاء الحواري والتشاركي مع وزير المالية ياسين جابر حول

مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة اصلاح القطاع المالي الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد قام النائب البستاتي بمداخلة اشاد فيها من جهة بطريقة اجراء المفاوضات من قبل الوفد اللبناني وشدّد من جهة اخرى على ضرورة الإسراع بإجراء الاصلاحات الضرورية.

وقد اكّد النائب البستاني ان الأزمة ليست Systemic اي انها ليست منهجية او نظامية انما هي أزمة ناتجة عن سوء ادارة وطريقة الخروج منها تمرّ عبر ثلاثة مسارات إلزامية يجب ان تسير بطريقة متزامنة وهي اعادة هيكلة المصارف و اعادة اموال المودعين وطريقة تحميل المسؤولية في الفجوة المالية بين الدولة والبنك المركزي والمصارف. واختتم البستاني بالإلحاح على الحكومة لإعادة شراء اليوروبوند قبل أن يتضاعف سعره مع بدء النهوض الاقتصادي .