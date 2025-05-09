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طوني فرنجيه:"أصوات الناس في قضاء زغرتا ليست للشراء والبيع"...و الدبلوماسية هي خيارنا كما هي خيار رئيس الجمهورية

9
MAY
2025
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أكّد النائب طوني فرنجيه، عشيّة الإنتخابات البلدية والاختيارية أنّ "تيار المرده شكّل رافعة أساسية وجوهرية للإنماء في قضاء زغرتا" قائلاً: "الأمن والإستقرار هو أوّل ما قدّمه سليمان فرنجيه للمنطقة. والبنى التحتية والطرقات تم تعبيدها جميعها بمسعى من المرده... بيئيا، قمنا بتشجير أكثر من مليون شجرة في القضاء وسياحياً، نذكر إهدنيات" وبحيرة بنشعي ومحمية إهدن. كما وشجعنا على الاستثمار في القطاع الخاص و 90 % من المستثمرين في زغرتا وإهدن هم من خط سياسي واحد وليس من خطين. كلها إنجازات للمرده"...

وأشار فرنجيه في حديث إعلامي، أنّ "أصوات الناس في قضاء زغرتا ليست للشراء والبيع"، واعتبر أن " البلدات التي يراهنون عليها ويستقدمون مغتربيها، ستبرهن يوم الأحد أن ضمير الناس ليس للبيع".

أضاف: "نحن ما زلنا نمثّل الأغلبية في قضاء زغرتا ولن نسمح بوضع أهلنا تحت رحمة أيّ أحد!"

وفي الشق السياسي، أكّد أنّ "الدبلوماسية هي خيارنا كما هي خيار رئيس الجمهورية الذي يفاوض بوطنية ومن دون مساومة على مصلحة لبنان. موضوع سلاح "حزب الله" هو بعهدة فخامة الرئيس، وإذا مُنعنا من تسليح الجيش، الرئيس عون لن يفرط بسلاح المقاومة وسيعمل لبناء استراتيجية امن قومي لحماية لبنان، ومن يزايد على الرئيس عون عليه ان يستريح ويفتح المجال أمامه حتى يصل الى الحلول والنتائج المطلوبة".

واعتبر أنّ "القوة الموجودة بيد الحزب هي ورقة على طاولة المفاوضات بيد الرئيس جوزاف عون، ونحن مع حصر السلاح بيد الدولة وليس نزع السلاح."

وقال فرنجيه "كتيار مرده حافظنا على علاقتنا مع كلّ الدول، السفير السعودي زارنا مؤخرا والعلاقات لم تنقطع يوما مع السفيرة الأميركية، لدينا كلّ الوعي والحرص بأن لبنان لا يطير الا بجناحيه الشرقي والغربي. والقطيعة مع الدول العربية كانت خطيئة مميتة للبنان والمسؤولية تقع على من كانوا قيّمين على سياسة لبنان الخارجية. نتمنى أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكلّ دول الخليج العربي".

 

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