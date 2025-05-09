الجامعة اللبنانية افتتحت اختصاص تقويم النطق في كلية الصحة في راشيا وبدران تحدث عن "التصنيف البريطاني العالمي QS 2025

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افتتحت الجامعة اللبنانية، برعاية رئيسها البروفسور بسام بدران وحضور النائب وائل أبو فاعور، وبالتعاون مع "لجنة أصدقاء مجمع كمال جنبلاط التربوي"، اختصاص تقويم النطق في كلية الصحة، في المجمع، في راشيا.

وتخلل الافتتاح يوم مفتوح تضمن التعرف على الاختصاصات الجامعية في كل من كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الاعمال، وكلية الصحة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (cnam).

كما تضمن نشاطات فكرية وترفيهية، وتقديم جوائز قيمة إلى الطلاب، وعرض نخبة من الأساتذة الجامعيين الاختصاصات الجامعية للطلاب المشاركين من الجامعة ومن ثانويات ومعاهد قرى راشيا والأقضية المجاورة.

أبو فاعور

بعد كلمة تقديم لندى المعلوف، ألقى أبو فاعور كلمة قال فيها: "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن مقدار شكري وامتناني وامتنان أهالي منطقة راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا، والبقاع بشكل كامل".

وتوجه إلى بدران بالقول: "أشكر لكم رئاستكم المرموقة والمعتبرة للجامعة اللبنانية. كما أشكر لكم هذا العطف وهذه المحبة والرعاية التي تحيطون بها راشيا والبقاع الغربي. وإني لا أعتقد أن هناك فرعا آخر نال هذا القدر من الرعاية والمحبة منكم، فهذا دين في عنقنا وعنق المنطقة، وهو دين يحفظه الطلاب وأهاليهم في كل هذه المنطقة لكم".

وشكر لـ"عضو مجلس إدارة معهد كنام للعلوم التطبيقية والإقتصادية الدكتور وليد صافي، مديرة CNAM LIBAN - PROF الدكتورة سندرلا أبو فياض، عميد كلية الصحة العامة البروفسور إيلي حدشيتي جهدهم".

وتوجه إلى العميد حدشيتي بالقول: "أتيت أنت والرئيس وقدمت لنا هدية علاج النطق، فكلما زاد اختصاص وضعنا شيئا جديد في هذا الفرع، وتكسب المنطقة المزيد من العلوم".

كما شكر "لجنة الدعم، لجنة أصدقاء المجمع التربوي ومديري الثانويات الذين دائما يواكبون المجمع".

وتوجه إلى رئيس الجامعة بالقول: "طموحنا كبير، وأملنا فيك كبير، فأنت لم تقصر، ومسيرة التطوير مستمرة".

وتمنى من "العهد الجديد، وهو عهد وافر الغلال، لا سيما من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وهما يدركان ويعرفان معنى الجامعة اللبنانية، إعطاءها الاهتمام الكافي والمكانة الوطنية التي تستحقها والموقع الوطني والثقافي والعلمي والأكاديمي الذي تستحقه".

كما تمنى من "العهد الجديد إنصاف الجامعة اللبنانية، فهي لم تعرف التبرج ولا التزين، ولا التسويات التي تقوم بها الجامعات الثانية، مع التقدير والاحترام لها"، مؤكدا أن "الجامعة اللبنانية هي ضمانة جودة التعليم في لبنان وضمانة ديموقراطية وعدالة التعليم في لبنان"، وقال: "علينا مسؤولية نحن كنواب أن نسعى في ما يجب أن نسعى به من أجل تطوير مكانة الجامعة اللبنانية وتعزيزها".

وتمنى "افتتاح الطابق الجديد برعاية رئيس الجامعة أيضا"، وقال: "إن الطابق الجديد يوسع إمكانية استخدام الأمكنة التي أنجزناها. وإني أشكر لمجلس الجنوب مساهمته فيه. كما آمل بوقت قريب افتتاح لنا الملعب الرياضي الواسع الذي حصلنا على وعد بإنشائه في الجامعة، فإلى جانب الموضوع الأكاديمي، حصلنا على وعد وتمويل لإنشاء قسم رياضي في الجامعة".

بدران

من جهته، أكد رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران "أهمية وجود هذه الكليات الثلاث للجامعة اللبنانية في فرع راشيا".

وتحدث عن "التصنيف البريطاني العالمي QS 2025، الذي صنف الجامعة اللبنانية بمؤشر السمعة المهنية".

وأكد أن "الجامعة تثق ثقة كبيرة بهذا الفرع وببقية فروع الجامعة"، لافتا إلى أن "موازنة الجامعة تحسنت بشكل كبير".

صافي

ومن جهته، توجه عضو مجلس إدارة معهد "كنام" للعلوم التطبيقية والإقتصادية الدكتور وليد صافي إلى الطلاب بالقول: "ركزوا على التحولات الكبيرة في القرن الواحد والعشرين: التحول الرقمي والتحول نحو الطاقة الخضراء".

وأشار إلى أن "المعهد العالي للعلوم التطبيقية يخطط من أجل اختصاصات تلاقي هذه التحولات الكبيرة"، وقال: "إن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية لا يعمل في فراغ، بل خلفه الجامعة اللبنانية ومعهد الفنون والمهن في فرنسا".

وأوضح أن "شهادة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية هي شهادة علمية مميزة"، وقال: "في المعهد برامج منهجية مميزة برامج تأتي من فرنسا، وهناك إشراف أكاديمي يومي من Cnam Paris على الأعمال الأكاديمية التي تجري في المعهد".

أضاف: "في المعهد لدينا نخبة من الأساتذة والمسؤولين. واليوم، المعهد بقيادة الدكتورة ساندريلا أبو فياض، وهي تعمل على إجراء تغييرات إدارية وتمثيل سياسة مجلس الإدارة في فتح اختصاصات جديدة. في العام الماضي، افتتحنا في راشيا اختصاص علوم الكومبيوتر باللغة الإنكليزية، وتصوروا أن الفرنسيين قبلوا معنا تعليم الإنكليزية، فهذا دليل على التطور وملاقاة التطور. سنحاول طرح اختصاصات جديدة في راشيا والمناطق البعيدة عن بيروت لإعطاء فرصة للشباب لنيل شهادة مميزة تتوافق مع سوق العمل".

عبود

وألقى عضو لجنة أصدقاء المجمع التربوي - راشيا المحامي جورج ابراهيم عبود كلمة اللجنة فقال: "إن افتتاح هذا الإختصاص الجديد، أي تقويم النطق، في هذا الوقت بالذات، وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، هو رسالة واضحة وقاطعة وحاسمة، أننا في لبنان يمكننا أن نقوم الظلم والجور والعداء بالنطق أي بالكلمة".

وأكد أن "دور لبنان الرسالة سيستمر بالإشعاع والتميز".

حدشيتي

أما عميد كلية الصحة البروفسور إيلي حدشيتي فقال: "أهمية هذا الاختصاص أو أي اختصاصات ثانية هي أنها تعطي فرصة للطلاب حتى يكون لديهم اختصاص مطلوب في سوق العمل. وحاليا، نحن نعلم أن هذه خطوة إيجابية للكلية وللجامعة اللبنانية".

أضاف: "سنبذل كل جهودنا لإطلاق اختصاص تقويم النطق، كما يلزم، حتى نوفر لاحقا فرص عمل للخريجين، وهذا أمر مهم".

مهنا

ومن جهتها، قالت مديرة كلية إدارة الأعمال في راشيا الدكتورة رندة زيدان مهنا: "إن مجمع المعلم كمال جنبلاط التربوي – هذا الصرح الأكاديمي العريق يجسد التقاء الحلم بالإرادة، والطموح بالمعرفة. ونجتمع اليوم في هذا اليوم المفتوح، لا لنكتفي بالتعريف بما يقدّمه المجمع من اختصاصات وكليات فحسب، بل لنفتح أمام طلابنا بوابة نحو الغد، وفرصة للتعرف إلى مستقبلهم الأكاديمي، على أرضية واضحة ومستنيرة. لقد أصبح مجمع المعلم كمال جنبلاط التربوي عنوانا مميزا للتعليم العالي، إذ يحتضن تحت سقفه كليات ومؤسسات تعليمية وطنية عريقة، منها: كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، كلية الصحة العامة، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية – CNAM، إضافة إلى المدرسة الزراعية، الكونسرفتوار الوطني، ومعهد راشيا الفني".

وفي الختام، تم تقديم درع تكريمية باسم الهيئتين التعليمية والإدارية في "مجمع المعلم كمال جنبلاط التربوي" إلى رئيس الجامعة اللبنانية، تقديرا لجهوده، بعد جولة على أقسام المجمع، حيث التقى مدير كلية الصحة في البقاع وراشيا الدكتور إحسان أيوب ومسؤول شؤون الطلاب كامل ابراهيم ومسؤول شؤون الطلاب في إدارة الأعمال أحمد أبو عرب.