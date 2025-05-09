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شو الوضع؟ الأنظار اللبنانية إلى دلالات استحقاق الشمال... والوفود الخليجية تستمر بالوصول إلى بيروت

9
MAY
2025
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تحولت الأنظار اللبنانية الداخلية في اتجاه الشمال الذي يخوض استحقاقه البلدي الأحد، فيما المخاطر المعتادة لا تزال جاثمة فوق لبنان وفوق دولته التي لم تعد تملك إلا النداءات للقوى الدولية سعياً إلى ضغط لا يزال مستحيلاً على الإحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الوقت لا تزال الوفود الخليجية تتواصل على لبنان بما يؤشر إلى مرحلة جديدة تتميز بإسقاط تحفظات الدول الخليجية الكبرى وفي طليعتها السعودية والإمارات.

 

ومن الشمال دلالات عدة في أقضية عكار والبترون والكورة وبشري وزغرتا وطرابلس والمنية – الضنية، حيث الأمر نفسه لجهة تداخل العوامل العائلية بتلك السياسية والحزبية والمحليّة. واللافت وكما عادة هذه الإنتخابات، يبرز تقلّب التحالفات، فالحليف هنا قد يكون منافساً هناك، بغض النظر عن الإختلافات الحزبية والعقائدية. ومن المتوقع أن تُسلط الأضواء على دلالات التصويت السُني ومدى مقاطعة تيار "المستقبل" المنكفئ عن الإستحقاقات البلدية والنيابية حتى أجل غير معروف، كما تبرز الأقضية المسيحية كمعبّر عن التوازنات وحضور القوى الوزانة، ومن خلال إرادة المجتمعات المحليّة.

 

وعلى الخط الخليجي – اللبناني، وصل فريق نادي الاتحاد السعودي لكرة السلة إلى بيروت، بما يعكس الإتجاهات السعودية الجديدة والأمل بصدور قرار رفع حظ السفر عن المواطنين السعوديين الى لبنان.

 

وفي السياقات البلدية لمتابعة دلالات الإنتخابات في جبل لبنان، زار رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في دارته في البترون، كيث كان استعراض لآفاق المرحلة المقبلة. وقد شكر مارتينوس التيار ورئيسه على الدعم في إنتخابات بلدية قرطبا، وعلى ترشيحه لرئاسة الإتحاد منذ تحديد توقيت هذه الإنتخابات وعلى العمل المشترك خلالها من أجل تأمين نجاحه. ومن المقرر أن يتابع مارتينوس كل الإتصالات واللقاءات اللازمة بالتنسيق مع التيار لكي يكون إتحاد بلديات جبيل فاعلاً بالإنماء وجامعاً للجبيليين.

 

 

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