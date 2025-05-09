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طقسٌ حارّ بانتظاركم!

9
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها، مع رياح ناشطة خصوصا جنوب البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26،  وزحلة بين  13و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:
غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

السبت:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

الأحد:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:
غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية، مترافقة بإرتفاع في نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات، ورياح ناشطةفتقارب ال50 كم/س.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و  35 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و 60 %.

-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء:  21 درجة.
-الضغط الجوي:  761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,43
-ساعة غروب الشمس: 19,27

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