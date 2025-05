Bassil lors de la présentation des résultats des élections municipales du Mont-Liban: Nous avons respecté le choix des familles et montré que nous sommes enracinés dans la société

A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a présenté une lecture des résultats des élections municipales au Mont-Liban, soulignant que le Courant a gagné avec le peuple et ses alliés et n'a pas monopolisé la réussite, prouvant qu'il peut être un élément clé avec le peuple pour ce processus électoral.

Il a ajouté : " Nous félicitons le régime et le gouvernement d'avoir organisé les élections municipales à temps, et le courant patriotique libre a participé aux six départements du gouvernorat."

Lors d'une conférence de presse qu'il a tenue avec la machine électorale pour présenter les résultats des élections au Mont-Liban, Bassil a souligné que dès le début, nous avions dit qu'il s'agissait d’élections familiales, municipales et de développement, qu'elles avaient bien sûr une saveur politique et c'est pourquoi nous avons adopté le choix des familles et l'avons respecté.

Il a expliqué : En termes de critères politiques, nous avions déclaré qu’il y avait le sujet du déplacement, sur la base de laquelle nous soutenons les municipalités avec leurs programmes, comme aussi notre orientation vers une décentralisation élargie.

Il a ajouté : Par conséquent, afin de permettre aux familles de choisir les candidats, nous avions les options suivantes, soit d’adopter le consensus que nous avons réussi d’accomplir dans de nombreux endroits, soit de soutenir une liste ou bien des candidats sur des listes, de sorte que lorsque nous disons que nous avons réussi, cela signifie que nous ainsi que les familles l’avons fait ; Cela ne signifie pas que nous monopolisons la réussite pour nous parce qu’elle est pour le peuple.

Il a ajouté : « Mais cela n'empêche pas la vérité que nous avons soutenu et demandé aux gens de voter dans une certaine direction ce qui a été un facteur clé dans le choix des familles, de sorte que personne ne peut nier notre rôle ni notre contribution ».

Il a souligné : « Le choix du slogan que nous avons choisi "De nous et parmi nous" était parce que les municipalités sont pour le peuple et le choix est pour le peuple, nous sommes heureux et nous nous considérons victorieux parce que les familles ont adopté des candidats du courant sans que le courant ne le leur demande directement ».

Bassil a souligné que les résultats montrent l'étendue du courant à travers le Mont-Liban et que nous avons obtenu de meilleurs résultats en 2025 que lors des précédentes élections municipales. Il a ajouté : " Cela montre que le courant est toujours la force principale et populaire au Mont-Liban".

Martin Najem et la présentation des résultats :

De sa part, Martine Najem Keteily, vice-présidente du courant pour les affaires politiques, a présenté les résultats des élections.

Elle a declaré : "Dans le département de Byblos, le courant est présent dans 27 des 31 municipalités, donc le courant est présent dans 90% des villes de ce département". Elle a ajouté : Quant aux vainqueurs, nous avons 74 membres municipaux soit 25 %, et nous avons 26 moukhtars soit 28,5 % des moukhtars de Byblos".

Elle a ajouté : Quant à Keserwan-Ftouh, le courant est présent dans 44 des 54 municipalités dans lesquelles il est concerné par les élections, ce qui représente 82 %. Quant aux vainqueurs des municipalités, il s'agit de 162 membres, soit 29 % des sièges du département et de 33 moukhtars, soit 31,5 %".

Elle a précisé que pour le Maten, il y a 55 municipalités et nous sommes présent dans 45 d’entre eux, soit 82%, les gagnants sont 149 membres de municipalités soit 23% et 46 mukhtars soit 27%.

Elle a ajouté : Dans le département de Baabda, nous sommes présents dans 31 municipalités des 32, soit 97 %. Les gagnants sont 102 membres municipaux, représentant 23 % du nombre total des membres municipaux, et 20 moukhtars, représentant 28 %.

Najem a poursuivi : Dans le département d'Aley, nous sommes concernés dans 30 municipalités et nous sommes présents au sein de 21 municipalités soit 70 %, les gagnants sont 99 membres municipaux soit 25 % et les moukhtars sont 21 soit 39,6 % du total des moukhtars ".

Enfin, à Chouf, Najem a souligné que " nous sommes concernés dans 35 villes à la suite des élections, nous avons participé et atteint 33 municipalités, soit 94 %, et les vainqueurs sont 53 membres, soit 15 % des sièges municipaux dans lesquels nous sommes concernés, et 13 mukhtars, soit 21,3 %".

Elle a souligné qu'en résumé, le courant est présent dans 201 municipalités sur 236, soit 85 %, et a précisé que les vainqueurs dans les municipalités sont : 639, soit 23,5 %, et pour les moukhtars, le courant en a remporté 159.

Après avoir présenté les résultats, Bassil a souligné que nous sommes présents à 85 % dans les municipalités du Mont-Liban et que 639 membres sur 2,714 ont gagné. Il a souligné que les chiffres montrent la présence du courant au Mont-Liban, d'autant plus qu'en 2016, nous avons remporté 103 moukhtars dans tout le Liban.

Bassil a ajouté : En préparation de la signification politique des élections à Byblos, nous avons planifié notre position et notre soutien dans les municipalités pour gagner l'Union des communes de Byblos, et nous avons coordonné cela avec notre candidat Fadi Martinos. Il poursuit : Nous avons également collaboré dans le Maten avec les Murr pour remporter l’union des communes, avec la nécessité de changer certaines choses dans l’union du Maten avec un plan de développement à travers lequel le département est concerné.

Il a souligné qu'au Keserwan, nous travaillions dans la même optique, mais avec le retrait de Juan Hbeish de la compétition, les choses se sont mélangées.

Il précise quant aux grandes villes, notamment Byblos, Jounieh et Jdeideh, pourquoi ne pas parler de Hadath, Kahale et Deir al-Qamar et que dans les grandes villes nous connaissions déjà les résultats mais nous nous sommes fixés un objectif en nombre.

Il a souligné qu'à Jounieh, nous avons œuvré pour obtenir un consensus mais nous avons constaté que ce n'était pas facile, alors nous nous sommes retrouvés seuls face à cinq forces mais nous avons réussi à atteindre le nombre de 3.000 voix, ce qui n'est pas facile. Il a expliqué que dans les villes où le courant n'a pas gagné, nous avons établi un statut municipal pour être présents en 2030, et sur cette base nous avons prouvé une force populaire qui a un sens dans les élections, et ceux qui connaissent son sens le réaliseront en 2026.

Bassil a souligné que le Courant a également été en mesure de remporter dans des villes ou l’existence de certaines forces et personnalités est avérée, soulignant que le pouvoir des partis est un moteur clé dans la société parce que la diabolisation des partis qui a eu lieu est inacceptable.