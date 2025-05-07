تمام نور الدين: "بحسب الاليزيه سيسمع ‎الشرع من ‎ماكرون التالي.."

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كتب الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين:

"أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى ‎باريس

بوابة الغرب تمر عبر ‎فرنسا التي تستقبله اليوم فتمنحه شرعية غربية يصنفها اول دولة غربية تستقبل رئيس سوريا الجديد.

عندما زار وزير الخارجية الفرنسي ‎دمشق وجّه الشرع سؤالاً للوزير الفرنسي:

ما هو رأيكم بانور السادات .

التَقَطَ الوزير الفرنسي الرسالة و قال له انه رجل عظيم لانه رحل ‎سلام. أجابه الشرع: سأكون مثله.

بحسب الاليزيه سيسمع ‎الشرع من ‎ماكرون التالي:

-على ‎سوريا احترام كل دول الجوار و عدم التدخل بشؤونها.. دون استثناء و العمل على الدخول في السلام.

-احترام ‎الأقليات و خصوصيتها.

-محاسبة مرتكبي المجازر في الساحل.

-الالتزام بمحاربة داعش.

-رفع ‎العقوبات عن ‎سورية سيكون تدريجياً بحال التزمت سوريا بالمطلوب منها."