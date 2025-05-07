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الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية.. كتل هوائية حارة بدءًا من الغد!

7
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع  تدريجي بدرجات  الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الخميس بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25،  وزحلة بين 13 و 27درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ودون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.

الخميس:
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل و في الداخل ورطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية لتصل أحيانا الى 55 كلم/س.

السبت:
صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ودون تعديل على الجبال.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 29 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,43
-ساعة غروب الشمس: 19,27

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