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أول رحلة من نوعها بعد رفع الحظر.. ثلاث طائرات إماراتية تصل اليوم إلى بيروت

7
MAY
2025
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تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، اليوم، ثلاث طائرات إماراتية، في أول رحلة من نوعها منذ قرار رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، ابتداءً من السابع من أيار الجاري.

ويُشكّل هذا التطور محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية – الإماراتية، التي شهدت فتورًا في السنوات الأخيرة، لا سيما على خلفية التدهور الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، وما ترتب عليه من قرارات خليجية حذرة بشأن السفر والتعاون.

وسيكون وزير الإعلام المحامي بول مرقص، ممثلًا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في استقبال الطائرة الأولى التي من المتوقع أن تصل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وسط مواكبة إعلامية خاصة، تعكس أهمية الحدث بعد سنوات من انقطاع حركة الطيران الإماراتي إلى لبنان.

ويأتي هذا الحدث ثمرة للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس جوزاف عون إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي توّجت بلقاءات رسمية رفيعة المستوى ركّزت على تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي والسياحي.

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