حراك خليجي لكسر حظر السفر إلى لبنان

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الأنباء الكويتية: شهدت الساحة الديبلوماسية اللبنانية في الفترة الأخيرة حراكا عربيا مكثفا، تركز خصوصا في الحركة الخليجية التي تسعى إلى تأمين دفعة معنوية وعملية للعهد الجديد.

وقال مصدر سياسي لـ «الأنباء»: «هذا الحراك لا يقتصر على اللقاءات العلنية، بل يتوسع في لقاءات بعيدة من الأضواء، بهدف تبيان حقيقة الإجراءات المتخذة على الأرض، لاسيما في المناطق التي كانت ولاتزال مقصدا أساسيا للسياح الخليجيين».



وأكد المصدر «من الواضح أن ما يجري ليس مجرد تنشيط سياحي أو موسم اصطياف، بل هو محاولة جدية لخلق فرصة سياسية – اقتصادية متكاملة، تنهض بالعهد الجديد وتعيد للبنان موقعه الطبيعي في حضنه العربي. وفي حال استمر الزخم الحالي وترجم بقرارات عملية من العواصم الخليجية، فإن لبنان قد يكون على موعد مع صيف مختلف، عنوانه الأمل».