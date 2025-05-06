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شو الوضع؟ الإتجاه البلدي يتحوّل شمالاً و"التيار" يحذر من مخاطر الإنتهاكات في سوريا... إسرائيل تدمر مطار صنعاء

6
MAY
2025
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فيما تواصل النقاش والتحليل اللبناني لنتائج انتخابات جبل لبنان البلدية، بدأت الأنظار تتحول شمالاً ترقباً للإستحقاق الأحد المقبل في الأقضية الشمالية، والتي تشهد في قسم منها تنافسات حامية، فيما اتجه عدد قليل إلى التزكية والتوافق.

 

في هذا الوقت، وبعد الخطوة الإماراتية برفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقاء سفراء مجلس التعاون الخليجي ان الدولة ستعمل "كل ما تستطيع لإزالة هذه المخاوف"، مشيراً إلى أنه أطلعهم "على كل التغييرات التي حصلت في مطار بيروت وعلى طريقه من تحسينات، إن كان بالشكل أو على صعيد الأمن، والإجراءات الأمنية المتخذة في وسط العاصمة ومناطق الاصطياف".

 

وفي إطار ردود الفعل على الإنتخابات البلدية ومتابعتها، أكد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أن الفوز في الإنتخابات البلدية في جبل لبنان "يشكل انطلاقة محفزة لعمل البلديات، خاصة لجهة معالجة النزوح السوري غير الشرعي، والدفع في اتجاه اللامركزية الموسعة لتحقيق الإنماء المنشود".

وقد توقف المجلس عند "الصور البشعة التي تحصل في سوريا من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان مع ما تمثله من استهداف للتنوع"، مؤكداً حرصه على "وحدة سوريا واستقرارها والتنوع في نسيجها الإجتماعي، وعلى ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والمعتقد والإيمان، بما يشكل ذلك من استقرار وسلام في سوريا ولبنان".

كذلك رحب المجلس ب"العودة عن قرار حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان مع ما يمثله، من حرص على العلاقات الأخوية مع الدول العربية"، آملاً أن "ينسحب ذلك أيضاً على مواطني المملكة العربية السعودية".

 

على خط إقليمي، مضت إسرائيل في تصعيد حربها على اليمن، ونفذت عدواناً جديداً أدى إلى تدمير مطار صنعاء الدولي.

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