عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 أيار 2025

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الأخبار: جبل لبنان: خيبة اصحاب الرؤوس الحامية

إسرائيل بمواجهة اليمن: خيارات محدودة



النهار: أي خلاصات لنتائج جبل لبنان ومعاركه المتوهّجة؟ "حماس" تسلم الجيش 9 مطلوبين بإطلاق الصواريخ





اللواء: تصعيد إسرائيلي استباقي من الجنوب الى البقاع.. ترهيب وتشويش!

عون إلى الكويت في زيارة واعدة.. واستعداد ناشط في إعلان لوائح طرابلس وعكار

البناء: غارات إسرائيلية انتقامية ضدّ اليمن تضيف رقماً إلى الغارات الأميركية والذعر يعمّ الكيان | مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة والمقاومة تستهدف دبابتين في خان يونس | بلديات جبل لبنان: فوز كاسح للثنائي وحضور مميز للتيار وهزيمة مدوّية للتغييريين

الجمهورية: بعد الإنتخابات الأولوية للإنجازات

سيناريو التقسيم في سوريا

الديار: لبنان المحاصر «بالنيران» يختبر الضمانات الأميركيّة؟!

نتائج البلديّات مُؤشر للمستقبل... «الكباش» الأقسى مسيحياً

الأحزاب المسيحيّة و«الثنائي» نجحوا في إثبات حضورهم

جنبلاط ــ إرسلان لتحالف ضدّ «التغييريين»



l'orient le jour: Au Mont-Liban, les ex-aounistes marquent un premier point face à leur ancien parti



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي: توسيع حرب غزة سيشمل تهجير «غالبية سكان» القطاع

والهدف تحرير الرهائن وهزيمة «حماس»

الأنباء الكويتية: الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. طغيان لطابع «العائلية» وانعكاسات للهجرة على نسب المشاركة