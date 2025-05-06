عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 أيار 2025

الأخبار: جبل لبنان: خيبة اصحاب الرؤوس الحامية
إسرائيل بمواجهة اليمن: خيارات محدودة
النهار: أي خلاصات لنتائج جبل لبنان ومعاركه المتوهّجة؟ "حماس" تسلم الجيش 9 مطلوبين بإطلاق الصواريخ
اللواء: تصعيد إسرائيلي استباقي من الجنوب الى البقاع.. ترهيب وتشويش!
عون إلى الكويت في زيارة واعدة.. واستعداد ناشط في إعلان لوائح طرابلس وعكار
البناء: غارات إسرائيلية انتقامية ضدّ اليمن تضيف رقماً إلى الغارات الأميركية والذعر يعمّ الكيان | مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة والمقاومة تستهدف دبابتين في خان يونس | بلديات جبل لبنان: فوز كاسح للثنائي وحضور مميز للتيار وهزيمة مدوّية للتغييريين
الجمهورية: بعد الإنتخابات الأولوية للإنجازات
سيناريو التقسيم في سوريا
الديار: لبنان المحاصر «بالنيران» يختبر الضمانات الأميركيّة؟!
نتائج البلديّات مُؤشر للمستقبل... «الكباش» الأقسى مسيحياً
الأحزاب المسيحيّة و«الثنائي» نجحوا في إثبات حضورهم
جنبلاط ــ إرسلان لتحالف ضدّ «التغييريين»
l'orient le jour: Au Mont-Liban, les ex-aounistes marquent un premier point face à leur ancien parti
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي: توسيع حرب غزة سيشمل تهجير «غالبية سكان» القطاع
والهدف تحرير الرهائن وهزيمة «حماس»
الأنباء الكويتية: الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. طغيان لطابع «العائلية» وانعكاسات للهجرة على نسب المشاركة