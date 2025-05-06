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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 أيار 2025

6
MAY
2025
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الأخبار: جبل لبنان: خيبة اصحاب الرؤوس الحامية
إسرائيل بمواجهة اليمن: خيارات محدودة

 

 

 

 


النهار: أي خلاصات لنتائج جبل لبنان ومعاركه المتوهّجة؟ "حماس" تسلم الجيش 9 مطلوبين بإطلاق الصواريخ

 

 

 



اللواء: تصعيد إسرائيلي استباقي من الجنوب الى البقاع.. ترهيب وتشويش!
عون إلى الكويت في زيارة واعدة.. واستعداد ناشط في إعلان لوائح طرابلس وعكار

 

 

 

 

البناء: غارات إسرائيلية انتقامية ضدّ اليمن تضيف رقماً إلى الغارات الأميركية والذعر يعمّ الكيان | مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة والمقاومة تستهدف دبابتين في خان يونس | بلديات جبل لبنان: فوز كاسح للثنائي وحضور مميز للتيار وهزيمة مدوّية للتغييريين

 

 

 

 

الجمهورية: بعد الإنتخابات الأولوية للإنجازات
سيناريو التقسيم في سوريا

 

 

 

 

الديار: لبنان المحاصر «بالنيران» يختبر الضمانات الأميركيّة؟!
نتائج البلديّات مُؤشر للمستقبل... «الكباش» الأقسى مسيحياً
الأحزاب المسيحيّة و«الثنائي» نجحوا في إثبات حضورهم
جنبلاط ــ إرسلان لتحالف ضدّ «التغييريين»

 

 

 


l'orient le jour: Au Mont-Liban, les ex-aounistes marquent un premier point face à leur ancien parti

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي: توسيع حرب غزة سيشمل تهجير «غالبية سكان» القطاع
والهدف تحرير الرهائن وهزيمة «حماس»

 

 

 

الأنباء الكويتية: الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. طغيان لطابع «العائلية» وانعكاسات للهجرة على نسب المشاركة

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