living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فعلها التيار… مجدّداً! - ربيع مسعد

5
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مشهدٍ وطنيّ صادم للبعض، مُفرِح لكثيرين، وواعدٍ للجميع… التيار الوطني الحر قلب الموازين في الانتخابات البلدية، من خلال طريقة مشاركته واحترام إرادة البلدات والعائلات، فأسقط كلّ حسابات "العزل" المزعوم، واخترق كل محاولات التهميش والتشويه، وأثبت مرّة جديدة أن نبضه من نبض الناس، وقوّته من إرادتهم.

بالرغم من التجنيد الإعلامي غير المسبوق، والتمويل السياسي المكشوف لضرب صورة التيار وتزوير واقعه، خرج التيار من قلب المعركة أقوى، وأثبت أن الحقيقة لا تُقمع، ولا تُشترى، ولا تُغيّب… لأن الناس لم تنسَ من وقف معهم، ومن دافع عن كرامتهم، ومن قاتل ليبقى القرار الحرّ في خدمة المواطن لا في جيب المحتلّين الجدد.

فعلها التيار لأنّه "منّا وفينا" كما رفع شعار هذه الإنتخابات! فعلها لأنّه لم يتلوّن، لم يساوم، ولم يبدّل قناعاته.

وفعلها لأنّ شباب وصبايا التيار ما زالوا يحملون في قلوبهم شعلة الأمل، ويحفرون بإصرار طريق التغيير.

ولأنّ المعركة لم تكن بلدية فقط، بل معركة هوية، ووجود، وكرامة… جاءت النتائج لتقول: التيار لا يُعزل، التيار لا يُكسر، التيار يُفاجئ، يُصمد، ويُحرج خصومه بنتائج من صناديق شعبية خالصة.

ففي أكثر من بلدة ومدينة، خرق التيار التحالفات المركّبة ضده، وأسقط لوائح نسجتها المصالح الانتخابية على عجل. في أماكن قيل إنه "انتهى"، عاد وانتصر. وفي مناطق كانت تُحسب عليه، استعاد فيها دوره وموقعه، لا بالخطاب فقط، بل بالفعل والتنظيم والإرادة.

الانتصار لم يكن فقط في صناديق الاقتراع، بل في وجدان الناس الذين قالوا لا للترهيب، لا للكذب، نعم للمسؤولية، نعم لمن يبني لا لمن يهدم.

التيار لم يفز فقط برقم… بل فاز بثقة، برمز، وبوعد مستقبلي أنّ في هذا البلد، لا يموت من يعمل بصدق، ولا يُعزل من يحكي باسم كرامة الناس.

والأهم… أنّه عندما تشتدّ العتمة، يُضيء التيار.

وعندما تُقفل الأبواب، يفتح الناس نافذة الأمل، ويقولون: "هيدا صوتنا… وهيدا خيارنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout