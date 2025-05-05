دروز سوريا مع «تنظيم السلاح» لا تسليمه

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق: موفق محمد-

قال المتحدث الرسمي باسم حركة «رجال الكرامة» الدرزية باسم أبو فخر لـ«الشرق الأوسط»، إن موضوع تسليم السلاح المتعلق بالطائفة «يخص وزارة الدفاع ولم يبت به بعد من قبل الجميع، وسلاحنا لم يشكل خطراً على أي جهة، ولم نعتدِ على أحد، وهو موجود للدفاع عن أرضنا وعرضنا».

وتابع أبو فخر: «ليست لدينا مشكلة بتنظيم السلاح، ولكن ليس تسليمه، بحيث يظل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وتابعاً للدولة، ولكن مسألة السلاح ما زالت عالقة».

وأوضح أبو فخر أن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي (اجتماع السويداء) وضم شيوخ عقل الطائفة ومرجعيات درزية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، تم خلاله التوافق على تفعيل الشرطة والضابطة العدلية التابعتين لوزارة الداخلية.



