إليكم نتائج الانتخابات الاختيارية في هذه المناطق...

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أصدرت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر النتائج التالية:

في كسروان:

- فوز جهاد باسيل بمختار معراب

- فوز مختار طبرجا جوزف نصور

- فوز مختار مرادية يعقوب مراد

في عاليه:

- فوز مخاتير ملتزمين في التيار ومدعومين منه: كفرعميه : ادمون ايي شقرا

عين كسور : نجيب نصار

سوق الغرب : ريشار الخوري

سلفايا : ميشال ابي سعد

منصورية بحمدون : جورج عيد و بيار اميل الهبر

عاليه: فوز المختار عصام حداد المدعوم من التيار

الكحالة: فوز المختارين المدعومين من التيار عبود ابي خليل ونبيل مكرزل

عين دارة: فوز المختار جورج بدر

في جبيل:

- فوز المختار بسام سبع حبيب في الخاربة

فوز كل من المختارين: ريمون بعيني - يانوح و زياد عيسى - جاج

في الشوف:

- فوز المختار جورج نجيم في معاصر الشوف

فوز المخاتير الملتزمين في التيار والمدعومين منه:

جورج نجيم في معاصر الشوف

مجد المعوش: هيكل عون وجانيت أبي ناصيف

في المتن:

- الفنار: فوز المختار زيدان زيدان ولائحته من الأعضاء الإختياريين

فوز المخاتير: جسر الباشا: أسعد أبي راشد - سن الفيل: فادي خليل وناصيف عازار

في بعبدا:

- عين الرمانة: فوز مرشح التيار جوزيف عبد الكريم

- بلدة بعبدا: فوز المختار روجيه بوخليل المدعوم من التيار

قضاء بعبدا

فوز المخاتير:

عين الرمانة: جوزيف عبد الكريم

الحدت: جوني النمر وأنطوان بعقليني

روجيه ابي خليل - بعبدا

ميشال خوري - بطشاي

حمانا: جان بو فرح وايلي فارس يمين

حاصبيا: يعقوب يوسف هاشم

وادي الست: جريس أبي شهلا

المرداشي: حليم ضو