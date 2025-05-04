إليكم نتائج الانتخابات الاختيارية في هذه المناطق...

أصدرت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر النتائج التالية:
في كسروان:
- فوز جهاد باسيل بمختار معراب
- فوز مختار طبرجا جوزف نصور
- فوز مختار مرادية يعقوب مراد
في عاليه:
- فوز مخاتير ملتزمين في التيار ومدعومين منه: كفرعميه : ادمون ايي شقرا
عين كسور : نجيب نصار
سوق الغرب : ريشار الخوري
سلفايا : ميشال ابي سعد
منصورية بحمدون : جورج عيد و بيار اميل الهبر
عاليه: فوز المختار عصام حداد المدعوم من التيار
الكحالة: فوز المختارين المدعومين من التيار عبود ابي خليل ونبيل مكرزل
عين دارة: فوز المختار جورج بدر
في جبيل:
- فوز المختار بسام سبع حبيب في الخاربة
فوز كل من المختارين: ريمون بعيني - يانوح و زياد عيسى - جاج
في الشوف:
- فوز المختار جورج نجيم في معاصر الشوف
فوز المخاتير الملتزمين في التيار والمدعومين منه:
جورج نجيم في معاصر الشوف
مجد المعوش: هيكل عون وجانيت أبي ناصيف
في المتن:
- الفنار: فوز المختار زيدان زيدان ولائحته من الأعضاء الإختياريين
فوز المخاتير: جسر الباشا: أسعد أبي راشد - سن الفيل: فادي خليل وناصيف عازار
في بعبدا:
- عين الرمانة: فوز مرشح التيار جوزيف عبد الكريم
- بلدة بعبدا: فوز المختار روجيه بوخليل المدعوم من التيار
قضاء بعبدا
فوز المخاتير:
عين الرمانة: جوزيف عبد الكريم
الحدت: جوني النمر وأنطوان بعقليني
روجيه ابي خليل - بعبدا
ميشال خوري - بطشاي
حمانا: جان بو فرح وايلي فارس يمين
حاصبيا: يعقوب يوسف هاشم
وادي الست: جريس أبي شهلا
المرداشي: حليم ضو