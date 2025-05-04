الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان انطلقت.. و9321 مرشحاً!

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انطلقت عند السابعة صباحًا الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان في أقضيتها الستة: المتن، وكسروان، وجبيل، والشوف، وعاليه، وبعبدا، في جو هادئ وسط إجراءات أمنية بدأت منذ ساعات الليل الأولى، ونفذها عناصر من الجيش وقوى الأمن.

وقد أقفل باب الترشيح على النطاق البلدي والمخاتير في جبل لبنان على 9321 مرشحاً من ضمنهم 8142 ذكور و1179 إناث وفازت بالتزكية 68 بلدية.

وقد أفادنا مندوبو "الوكالة الوطنية للإعلام" في المناطق برسائل عن عملية انطلاق الاقتراع، جاءت كالآتي:

من المتن

انطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي من ضمن انتخابات محافظة جبل لبنان بعد تسع سنوات من آخر استحقاق عام 2016. معطيات كثيرة تبدلت منذ ذلك الوقت من حيث التوازنات السياسية والحزبية وخريطة التحالفات. ولا شك أن المبارزة الكبرى هي على رئاسة اتحاد بلديات المتن بين رئيسته الحالية ميرنا ميشال المر التي تشغل هذا المنصب منذ العام 1998 ورئيسة بلدية بكفيا- المحيدثة نيكول أمين الجميل.

فتحت صناديق الاقتراع في القرى والبلدات المتنية كافة عند السابعة صباحاً بعد وصول رؤساء الأقلام والكتبة ومندوبي اللوائح والمرشحين واستكمال التحضيرات اللوجستية وسط تدابير أمنية مشددة تتخذها عناصر قوى الأمن الداخلي داخل المراكز فيما يتولى الجيش حفظ الأمن في محيطها.

يبلغ عدد الناخبين للمجالس البلدية في المتن 177 ألفاً و166 يتوزعون على 56 مركزاً تضم 213 قلم اقتراع لانتخاب 43 مجلساً بلدياً من أصل 56 بعدما فازت بالتزكية 13 بلدية وهي: سن الفيل، برج حمود، المطيلب، قرنة شهوان- عين عار- بيت الككو، بسكنتا، كفرتيه، قنابة برمانا، ساقية المسك- بحرصاف، كفرعقاب، الغابة -المسقى، جورة البلوط والعيون.

أما عدد الناخبين للمخاتير فهو 183 ألفاً و798 ، علمأ بأنه فاز بالتزكية 37 مختاراً .

أم المعارك على الساحل في بلدية الجديدة - البوشرية - السد التي تتألف من 21 عضواً وهي من أكبر بلديات المتن. تتنافس فيها لائحتان الأولى لائحة "صار وقتا" برئاسة أوغست قيصر باخوس المدعومة من حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" والنائب ابراهيم كنعان والثانية برئاسة جان أبو جودة مدعومة من "التيار الوطني الحر" والنائب ميشال المر والعائلات. وتجري العملية الانتخابية في أربعة مراكز تضم 34 قلم اقتراع. وبدت حركة المرشحين والمندوبين والناخبين ناشطة منذ ساعات الصباح.

وتبدو الأجواء في الفنار، بيت مري، ضهر الصوان، عين سعاده، الدكوانة، برمانا، وعينطورة، في صناديق الاقتراع، طبيعية مع وصول المواطنين إلى بعض صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم إلى القداديس . ويبدو أن المعارك سياسية أكثر منها عائلية في هذه القرى خصوصا الكبيرة منها وتبرز" ام المعارك "في بلدية الجديدة- البوشرية -السد .

وتخوض القوات اللبنانية معركة ضمن لائحة تضمها إلى جانب حزب الكتائب وأوغست باخوس، بدعم من النائب إبراهيم كنعان وحزب الاتحاد السرياني وتواجهها لائحة مدعومة من تحالف التيار الوطني الحر، ميشال المر، والثنائي الشيعي مع جان أبو جودة. ، اما الطاشناق لم يحسم قراره بعد، وينتظر بعض الوقت لتزويد ناخبيه بموقفه الاخير.

وفي وسط المتن، المعركة محتدمة أيضا، ففي المنصورية - المكلس والديشونية، 6 أقلام اقتراع في الدار البلدي الجديد، وتدور المعركة بين لائحتين مكتملتين من 12 عضوا، لائحة "القرار الحر" برئاسة وليم فريد الخوري من العائلات و"القوات" ولائحة "الشباب" يرأسها فؤاد جورج الحاج مدعومة من "التيار الوطني الحر"، بالإضافة إلى 4 مرشحين على مقعدي مختار في المنصورية و4 على مقعد واحد في المكلس، وفاز نبيل خوري بالتزكية في الديشونية.

وفي بكفيا -المحيدثة، تترأس الرئيسة الحالية نيكول امين الجميل لائحة مكتملة من 15 عضوا مقابل لائحة "بكفيا فيا" برئاسة أسعد عميرة غير مكتملة من 9 أعضاء. وتجري العملية الانتخابية في مركزي اقتراع، المدرسة الرسمية وثانوية بكفيا ويضمان 11 قلماً.

وكذلك في بيت شباب- الشاوية والقنيطرة ، بلدية من 18 عضوا وهي الأكبر في وسط المتن من حيث عدد الناخبين، فيها تنافس بين لائحة برئاسة سليم كنعان مدعومة من "القوات اللبنانية" ضد لائحة برئاسة كميل شعيا مدعومة من "الكتائب" و"التيار" والحزب القومي. يتوجه الناخبون إلى 12 قلم اقتراع موزعة على 4 مراكز.

وإلى عين الخروبة، بلدية مُستحدثة من 9 أعضاء، ترتدي الانتخابات البلدية التي تجري للمرة الأولى فيها طابعاً عائلياً بامتياز بين لائحتين من 8 أعضاء: "عين الخروبة بتجمعنا" برئاسة صلاح الجميل و"ضيعتنا هيي الأساس" برئاسة طوني فريد الجميل.

فيما يتنافس مرشحان على مقعد مختار.

ومن الوسط إلى أعالي المتن، ففي الخنشارة والجوار أيضاً لائحتان تتبارزان على 15 مقعدا بلديا: "سوا" برئاسة نائب رئيس حزب الوطنيين الاحرار فادي حبيب سماحة من 14 عضواً مدعومة من "التيار" والقوميين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، و"من حلوة لأحلى" مكتملة برئاسة طانيوس بسام سماحة مدعومة من "الكتائب" و"القوات" والنائب ميشال المر.

وفي الشوير- عين السنديانة بلدة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بلدية من 15 عضوا، تتنافس لائحة "الوفاق" يترأسها مداورة 3 سنوات كل من نعيم صوايا وجو صوايا مقابل لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" من أربعة أعضاء بالإضافة إلى مرشحين منفردين.

وكذلك هناك 4 مرشحين على 3 مقاعد مختار في الشوير، وقد فاز مختار عين السنديانة بالتزكية.

وبالانتقال إلى بتغرين، بلدة النائب ميشال المر، تترأس رئيسة اتحاد البلديات ميرنا ميشال المر لائحة "بتغرين بتجمعنا" مكتملة من 15 عضوا ضد لائحة ثانية غير مكتملة معارضة لنهج المر.

كما يتنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد مختار.

وصعوداً إلى المروج، معركة بين لائحتين مختلطتين بين العائلات والأحزاب على 12 مقعداً، لائحة "للمروج" مكتملة برئاسة سمعان الخراط و"كلنا للمروج" برئاسة ايلي داغر. وقد فاز حبيب داغر وريشار خراط بمقعدي مختار.

وفي المتين ومشيخا، تتألف البلدية من 15 عضوا فاز عضو بلدية مشيخا بالتزكية من لائحة "الخدمة والالتزام" برئاسة رئيس البلدية الحالي زهير بو نادر المؤلفة من 14 عضوا، تمثل العائلات مقابل لائحة ثانية مكتملة برئاسة مداورة 3 سنوات لكل من جوزف سليم راشد وغابي إميل سليمان، وهي مدعومة من "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".

ويتنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد مختار في المتين فيما فاز جوزف عبدو منيع بالتزكية في مشيخا.

وفي جولة صباحية على عدد من مراكز الاقتراع بدت الأجواء هادئة وسط جاهزية كاملة لمندوبي اللوائح والمرشحين مع حركة إقبال لافتة في البلدات الكبرى، ومن المرجح أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة مع تقدم ساعات النهار نظراً لحماوة المعركة التي يتداخل فيها السياسي بالعائلي والحزبي.

الزلقا - عمارة شلهوب

في الزلقا - عمارة شلهوب بدأ الناخبون منذ السابعة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 15 عضواً. لائحتان تتنافسان على عضوية المجلس البلدي و 6 مرشّحين يتنافسون على ملء مقعدين إختياريّين في الزلقا ومقعدان إختياريّان في العمارة يتنافس عليهما 4 مرشّحين، ويبلغ عدد الناخبين نحو 2600.

الرابية

أمّا في الرابية فازت بالتزكية عميدة المخاتير السيدة نبيلة حنّا جبّور التي تشغل المقعد الإختياري الوحيد منذ 41 سنة.

أمّا المجلس البلدي في الرابية فيضمّ 9 أعضاء، حيث تواجه لائحة مكتملة من خليط من أعضاء المجلس البلدي القديم طعّموا ببعض المرشّحين الجدد ويترأسها نائب الرئيس نبيل كرم، منافسة من مرشّح منفرد.

الضبيّة

في الضبية - زوق الخراب ومار يوسف - عوكر، يقترع الناخبون ل 15 عضواً للبلدية في 8 أقلام اقتراع في ثانوية الضبية الرسمية، حيث تتنافس لائحتان من العائلات والأحزاب: لائحة "الوفاء لبلدتنا" برئاسة كورين قبلان الأشقر و"بلديتنا تجمعنا" برئاسة نبيل طعمة.

ويتبارى 3 مرشحين على مقعد مختار في الضبية، و3 مرشحين على مقعد في زوق الخراب ومرشحان على مقعد في عوكر.

بصاليم

في بصاليم لائحتان أحداهما غير مكتملة تتنافسان على المجلس البلدي الذي يضم 12 عضواً

كما يتنافس 6 مرشّحين على 3 ثلاثة مقاعد إختياريّة.

أنطلياس

هناك 4 مقاعد إختياريّة لأنطلياس يتنافس عليها 8 مرشّحين ومقعد واحد للنقاش، وقد فاز المرشح لهذا المقعد حنا منصور عضيمي بالتزكية.

لائحتان تتنافسان على المجلس البلدي الذي يضم 15 عضو، إحداها تتكوّن من المجلس البلدي الحالي برئاسة إيلي أبوجودة وهي مدعومة من المر والطاشناق والعونية والكتائب، ولائحة ثانية يترأّسها إبن عمّه جورج أبو جودة قيل إنّها مدعومة من "القوات" ولكنّ حزب "القوات اللبنانية" لم يعلن دعمه للائحة رسميّاً

عدد الناخبين في إنطلياس النقاش حوالى 7000.

بيت الشعار

في بيت الشعار فاز ميشال إلياس الخوري بالتزكية بالمقعد الإختياري الوحيد.

وتواجه لائحة مكتملة المنافسة من مرشّح واحد على المجلس البلدي الذي يضمّ 9 أعضاء.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 950.

جل الديب - بقنّايا

يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد إختياريّة في جل الديب، ومرشّحان يتنافسان على مقعد إختياري واحد لبقنّايا.

ويضمّ المجلس البلدي 15 عضواً، حيث انضمّ رئيس المجلس البلدي المنصرمة ولايته ريمون عطيّة إلى إحدى اللائحتين المتنافستين، والتي يرأسها جورج زرد أبو جودة، وهي مدعومة من الأحزاب، القوات والعونيين والكتائب.

ويرأس اللائحة المنافسة التي تخوض الانتخابات تحت تسمية العائلات، فادي زرد أبو جودة.

ديك المحدي ودير طاميش

في ديك المحدي ودير طاميش فازت المختارة حنان الأشقر بالمقعد الإختياري بالتزكية؛ أما بالنسبة للمجلس البلدي فهو يضمّ 9 أعضاء، وتشهد الانتخابات البلدية منافسة بين لائحة مكتملة يرأسها رئيس المجلس البلدي المنصرمة ولايته، أمين الأشقر، ومرشّحان منفردان.

زكريت

في زكريت لائحة مكتملة من 9 أعضاء من الكتائب والعونيين برئاسة رئيس المجلس البلدي المنصرمة ولايته أديب مرقص تواجه منافسة من 3 مرشّحين.

أمّا المقعد الإختياري الوحيد فحسم بالتزكية لمصلحة المختار هنري جرجي يمّين.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 700.

العطشانة

لائحتان تتنافسان على عضوية المجلس البلدي الذي يتكوّن من 9 أعضاء، واحدة مكتملة والأخرى غير مكتملة.

وهناك مقعد إختياري واحد يتنافس عليه مرشّحان.

نابيه

في نابيه 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد إختياريّة.

ويشهد المجلس البلدي الذي يضمّ 12 عضواً، منافسة بين 3 لوائح، يرأس إحداها رئيس المجلس المنصرمة ولايته، مروان عطالله، والأخريان يرأسهما كل من، جوزف عطالله، وسامي عطالله؛ أما عدد الناخبين فيبلغ نحو 2200.

الضاحية

في الضاحية الجنوبية لبيروت، تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في الغبيري حيث تخوض لائحتين للمجلس البلدي الاولى لائحة التنمية والوفاء مكتملة من 21 عضوا واللائحة الثانية لائحة الغبيري بتجمعنا غير مكتملة وتتألف من خمسة اعضاء .

واما بالنسبة للاختياري هناك حيان الاول حي الجامع والمطلوب فيه 6 مقاعد اختيارية والثاني حي بئر حسن والمطلوب فيه 9 مقاعد اختيارية .

حارة حريك

واما في بلدة حارة حريك هناك تنافس بين لائحتين الاولى التنمية والوفاء مكتملة من 18 عضوا والثانية غير مكتملة من 7 اعضاء وهي لائحة تجمع عائلات حارة حريك.

واما بالنسبة للاختيارية هناك 10 مخاتير موزعين 5 مسلمون شيعة و5 مسيحيين

واما باقي بلديات الضاحية الجنوبية، فازت بالتزكية وهم برج البراجنة ، تحويطة الغدير-الليلكي وبلدية الشياح .

برج البراجنة

تجري الانتخابات الاختيارية في برج البراجنة على 12 مختار موزعين على الشكل التالي

حي المنشية 4 مخاتير

حي السنديان 3 مخاتير

حي التحويطة 5 مخاتير

وعلى صعيد مخاتير المريجة وتحويطة الغدير ، الليلكي مقسمين على الشكل التالي مختار واحد المريجة فاز بالتذكية

مختار واحد الليلكي ومختار واحد تحويطة الغدير.

بعبدا

افتتحت صناديق الاقتراع في قضاء بعبدا السابعة من صباح اليوم معلنة بدء الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تدابير أمنية استثنائية شملت إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات.

وقد دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما دعتهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.

المشهد البلدي بدأ من بلدات وقرى القضاء :

في كفرشيما تتنافس لائحتان على عضوية المجلس البلدي

الأولى لائحة "مشروع كفرشيما" وهي مكتملة مؤلّفة من 15 مرشحا ويترأسها رئيس البلدية الحالي وسيم الرجّي، ولائحة ثانية منافسة مكتملة مؤلّفة من 15 مرشحا أيضأ.

وفي وادي شحرور السفلى تتنافس لائحتان : اللائحة الأولى غير مكتملة وحملت عنوان "ضيعتنا أحلى" وتضم 12 مرشحا.

واللائحة الثانية حملت عنوان "الثقة بالروية" وهي من 12 مرشحا.

اما في وادي شحرور العليا فيبلغ عدد المرشحين ٥٢ في حين ان عدد المقاعد البلدية ھو ١٥ مقعدا تتنافس عليه ثلاث لوائح:

-الأولى: لائحة "الوادي منحبّك" مكتملة وتضمّ ١٥ مرشحا

-اللائحة الثانية "الوادي للكلّ" وتضم 14 مرشحا.

-اللائحة الثالثة "الوادي بتستحق" وتضمّ 13 مرشحا.

وفي بعبدا - اللويزة تتنافس ثلاث لوائح: الأولى لائحة "ثقة وإنماء" وهي مكتملة وتضم 15 مرشحا برئاسة هنري كرميلو الحلو.

ولائحة "تكتل شباب بعبدا" وهي لائحة مكتملة من 15 مرشحا برئاسة سامي سلام معماري.

واللائحة الثالثة برئاسة هنري ميشال الحلو وهي مدعومة من العائلات.

وفي بطشية - المرداشة يبلغ عدد المرشحين 12 مرشحا يتنافسون على تسعة مقاعد بلدية.

وفي بلدة بسابا يتنافس ١٦ مرشحاً على تسعة مقاعد بلدية.

وفي حارة الست يبلغ عدد المرشحين ٩ في حين ان عدد المقاعد البلدية ھو ٩ ايضا.

وفي الحازمية ھناك ٣٣ مرشحاً يتنافسون على ١٥ مقعداً بلدياً تتنافس عليها لائحتان هي لائحة "الحازمية تستحق" من 15 مرشحا برئاسة زياد عقل شعار اللائحة هو "الحازمية تستحق الحب والتغيير، الحازمية تستحق التجديد، الحازمية تستحق برامج لصحة وسلامة أبنائها".

واللائحة الثانية بعنوان "الحوار والقرار" برئاسة رئيس البلدية الحالي جان الاسمر وتضم 15 مرشحا.

وفي الحدت تتنافس لائحتان الأولى

لائحة "تضامن شباب الحدت" وهي مكتملة وتضم 15 مرشحا برئاسة رئيس البلدية الحالي جورج عون.

واللائحة الثانية هي "لائحة انماء الحدت" برئاسة عبدو جرجي شرفان وتضم 15 مرشحا.

كما ترشح للمجلس الاختياري 10 مخاتير.

اما برامج البلديات فركزت على البنية التحتية والنظافة، إلى تنظيم العمران والمساحات العامة. إلاّ أنّ نجاحها مشروط بوجود مجالس بلدية منتخبة على أساس الكفاءة والنزاهة، لا المحاصص.

عاليه

قضاء عاليه يختار اليوم مجالسه البلدية والاختيارية كما كل أقضية جبل لبنان.

ولعل ابناء المدن والبلدات والقرى متحمسون لهذا اليوم الديمقراطي الذي طال انتظاره بعد تأجيل الاستحقاق سنتين متتاليتين.

يمكن اختصار المشهد في بلدات قضاء عاليه والمتن الاعلى بأنه يتفاوت بين حماوة انتخابية وتنافس هادئ تبعا لخصوصية كل بلدة. إذ تغلب الاعراف على معظمها من حيث توزع المرشحين عائليا أو لجهة عرف المداورة على منصب رئيس المجلس البلدي.

في البلدات سيكون التنافس حادا مثل ما هو متوقع في عرمون وبتاتر وصوفر ومجدلبعنا على سبيل المثال لا الحصر

وثمة تنافس اقل حدة قليلا في بلدات مثل بيصور وبشامون وسوق الغرب وحمانا وراس المتن وغيرها من القرى.

في البعض الآخر التنافس داخل العائلة الواحدة اذ تبرز الانقسامات بين مؤيدي كل لائحة

وفي عدد من البلدات اسفرت مساعي الايام الاخيرة من تزكية المجلس البلدي كما هو الحال في بدغان

وفي قضاء عاليه ثمة بلدة استحدثت فيها بلدية وهي تشهد لأول مرة انتخابات هي بلدة العزونية

العملية الانتخابية بدأت صباحا وسنواكبها طيلة النهار لننقل لكم مشاهداتنا تباعا.

الشوف

افتتحت صناديق الاقتراع في قضاء الشوف السابعة صباحا في الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الامنية وشملت إقامة نقاط على مداخل مراكز الاقتراع وحواجز ظرفية وتسيير دوريات، بهدف توفير الامن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات طيلة يوم الانتخابات وبدأتها منذ الأمس.

ابرز المعارك الانتخابية ستكون في دير القمر التي تشهد تنافسا سياسيا وعائليا بين لائحتين اساسيتين وثالثة غير مكتملة، تليها بعقلين التي اختلط فيها التنافس بين السياسي والعائلي، ومثلها الباروك التي ستشهد معركة غلب فيها العامل "الجبّي - العائلي" على السياسي رغم الترشيحات الحزبية والسياسية.

وتشهد كفرنبرخ انتخابات متقاربة نسبيا بين لائحتين قويتين مدعومتين من الاحزاب والعائلات، الأمر الذي ينطبق على بلدة مزرعة الشوف التي ستشهد معركة انتخابية.

وفي حين شهدت المختارة تزكية لمجلسيها البلدي والاختياري، فان الأنظار تتجه في الشوف الأعلى إلى باتر، حيث الانقسام السياسي بدأ واضحا ووقفت مجموعات حزبية ومن المجتمع المدني خلف العائلات.

اما باقي بلدات وقرب الشوف مثل بريح وعين زحلتا وكفرحيم وكفرفاقود وبشتفين والجاهلية ستشهد انتخابات عائلية و "جبيّة" اكثر منها ذات طابع سياسي، بعدما فشلت فيها مساعي التوافق، وهذا ينطبق على ساحل الشوف لا سيما الدامور، حارة الناعمة، فيما الناعمة التي طلبت مجلسا بلديا منفصلا ولم يتحقق طلبها، فقد اعتبرت نفسها غير معنية بالاستحقاق الانتخابي اليوم.

اقليم الخروب

وفي اقليم الخروب، فتحت صناديق الإقتراع التي وضعت في المدارس الرسمية وبعض البلديات والمراكز والكنائس، عند الساعة السابعة صباحا، بعد أن تسلم رؤساء الاقلام والكتبة بالأمس صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية من لوائح شطب وحبر وقرطاسية من قائمقامية االشوف بإشراف القائمقام مارلين، قهوجي، وإنتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لتأمين سلامة وحسن سير العملية الإنتخابية .

وتتنافس في اقليم الخروب اللوائح الإنتخابية البلدية في 21 بلدة، موزعة على عدة طوائف ومذاهب إسلامية ومسيحية، فيما تشتد المعارك على المناصب والمجالس الإختيارية في 28 بلدة، في وقت فاز عدد من اللوائح البلدية بالتزكيىة في كل من بلدات: جدرا وضهر المغارة وعين الحور ومزرعة الضهر وبسابا ( الشوف) .

ويبدو من خلال الوقائع على الأرض، يتوقع أن تكون المعركة على أشدها في كبرى بلدات الاقليم، كشحيم، التي يتكون مجلسها البلدي من 21 عضوا، والتي يتنافس فيها 4 لوائح انتخابية وغير مكتملة، وسط تنافس حاد على رئاسة المجلس البلدي بين العائلات .

وأما في بلدة برجا، والتي تأتي بالمرتبة الثانية، فالمواجهة بين لائحتين أساسيتين، الأولى "التوافق البرجاوي" والتي تضم تحالف الأحزاب والعائلات، واللائحة التي تعرف بإسم "قرار برجا"، وهي برئاسة أحمد حمية المتحالف مع عائلات برجا .



هذا المشهد الإنتخابي الساخن، لن تكون بلدات الاقليم الأخرى بمنأى عنه، حيث يسجل في غالبية قرى وبلدات المنطقة، تنافس عائلي موزع على لائحتين في كل بلدة، وتتداخل في بعض البلدات العوامل السياسية والعائلية، كالجية وجون والوردانية والمطلة وكترمايا، في وقت بلغ الإستنفار العائلي في بلدات أخرى الى مستويات عالية، كالبرجين والدبية وبعاصير وداريا والزعرورية ودلهون والمغيرية وعانوت وحصروت وعلمان والرميلة وسبلين والسعديات.

اما باقي قرى الشوف شهدت فيها قرى صغيرة قليلة جدا التزكية وسيطر التنافس الانتخابي بين المرشحين. وبدا لافتا من المعنيين بالإدارة الانتخابية الحرص الشديد على التقيّد بالأعراف العائلية والمذهبية التي وضعها التنافس في بعض القرى المختلطة على المحك.

كسروان

دقت الساعة السابعة صباحا في قضاء كسروان - الفتوح وفتحت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف البلدات وسط انتشار أمني واسع للجيش اللبناني والقوى الامنية ، وقد حضر روؤساء الأقلام ومندوبو مختلف اللوائح والمرشحين الى مراكز الاقتراع المجهزة بكل مستلزمات العملية الانتخابية .

يتوجه اليوم الناخبون في القضاء لإنتخاب اثني وأربعين مجلسا بلديا بعد فوز اثني عشر بلدية بالتزكية .

وقد بدت الأجواء هادئة نسبيا وحركة الناخبين لا زالت خجولة ومن المتوقع أن تنشط مع تقدم ساعات النهار.

تتركز الأنظار نحو المعركة الانتخابية الأكثر حماسة في العاصمة جونية التي تضم أربع بلدات هي : صربا ، غدير ، حارة صخر وساحل علما وتعكس طابع الصراع والمنافسة السياسية والعائلية بين لائحتين رئيسيتين هما : "جونيتنا " المدعومة من رئيس إتحاد بلديات القضاء ورئيس البلدية السابق جوان حبيش والتيار الوطني الحر برئاسة سيلفيو شيحا وتضم وجوها شبابية جديدة وشخصيات مستقلة. واللائحة الثانية "نهضة جونية "التي تضم تحالفا سياسيا واسعا من النائبين نعمة افرام وفريد الخازن إضافة إلى النائب السابق منصور البون وحزبي القوات اللبنانية والكتائب ويترأسها شقيق النائب إفرام فيصل افرام. هذا الوضع ينسحب على أغلبية التحالفات في القرى والبلدات الكسروانية التي تخوض معارك بلدية وإختيارية.

أبرز المعارك الانتخابية تشهدها بلدة غزير عاصمة الفتوح، حيث تدور المعركة بين ثلاث لوائح مكتملة ( غزير بلدتي)، برئاسة المهندس باسم جورج عويضة (غزير بالقلب ) برئاسة المحامي شارل سمعان الحداد و (معا لغزير) برئاسة المهندس كريستوف عقل باسيل.

ويتوجه الناخبون، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ١٥ عضوا بلديا إضافة إلى ٥ مخاتير، وفي بلدة يحشوش تتنافس لائحتان لملء ١٢ مقعدا بلديا ومختارين الأولى (يحشوش مهمة) برئاسة باتريك نبيل زوين. والثانية (يحشوش بيت الكل) برئاسة نقولا مخايل زوين.

وتأخذ المعركة البلدية طابعا عائليا أكثر منه حزبيا. وفي بلدة غبالة، تتنافس لائحتان على ١٢ مقعدا بلدي ومختار لائحة (صوت غبالة) برئاسة ربيع بطرس لطيف. والثانية (غبالة بتجمعنا)، برئاسة أنطوان الحصري.

وفي بلدة العذرا لائحة (نبض جديد اتحاد أكبر) مكتملة برئاسة فياض كامل ولائحة غير مكتملة (القرار الحر)، تضم فقط ٣ أعضاء إشارة الى ان ٥ بلدات في فتوح كسروان قد فازت بالتزكية، وهي الزعيتري، جورة بدران، الكفور، المعيصرة، والحصين.

في العقيبة تتنافس لائحتان الأولى برئاسة وتحمل شعار "العقيبة أمانة " والثانية "العقيبة للكل " لملء 12مقعدا في المجلس البلدي ومختارين.

وفي بلدة الصفرا تتنافس لائحتان على تسعة مقاعد بلدية وهما لائحة " الوفاء للصفرا " برئاسة سمير عويس ولائحة "شبابنا لرؤية جديدة ".

أما في طبرجا- كفرياسين تواجه لائحة "ثقة وتجدد " برئاسة رئيس البلدية الحالي المهندس نبيل الناكوزي لائحة "صوتكن بيجمعنا " لملء 12 مقعدا في المجلس البلدي.

هل سيتحقق تغيير جذري في المجالس البلدية في كسروان -الفتوح يعتبر تمهيدا للتغيير في الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟ هذا ما ستكشفه صناديق الاقتراع في الساعات القليلة المقبلة.

اعالي كسروان

في اعالي كسروان، توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش و الامن الداخلي كما تضع بعض البلديات شرطي بلدية لتنظيم حركة المرور وتوجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع والتجمع . تزينت المراكز بالأعلام واللافتات التي تدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية. واللافتات التي تحمل صور المرشحين واللوائح الانتخابية. الإقبال حتى الآن يُعتبر هادىء، والحركة داخل مراكز الاقتراع هادئة ومنظمة.

بلدة حراجل

تتنافس في حراجل ٣ لوائح انتخابية للمجلس البلدي وتضم

لائحة "حراجل احلى " يرأسها خليل طانيوس خليل

لائحة "سوا لحراجل " يرأسها المرشح ورئيس البلدية الحالي طوني عبدو زغيب

لائحة " حراجل ابدى" يرأسها المرشح لرئاسة المجلس البلدي رياض انطون زغيب

منصب مختار في حراجل

عدد المقاعد لمنصب مختار ٤

وعدد المرشحين بلغ ١٢

في بلدة كفردبيان

تتنافس لائحتان لائحة " ثقة و تغيير " يرأسها المرشح لرئاسة البلدية جان نجيب العقيقي،

ولائحة "كفردبيان في الأعالي " يرأسها المرشح لرئاسة البلدية حبيب منصور زغيب

عدد المقاعد لمنصب مختار اربعة في كفردبيان وعدد المرشحين ٧ .

بلدة فاريا

تتنافس لائحتان

لائحة " نبض فاريا " ويرأسها المرشح، المختار الحالي رشيد يوسف خليل .

لائحة "فاريا قلب واحد " ويرأسها المرشح لرئاسة المجلس البلدي نضال بولس خليل .

منصب مختار 3

المرشحون 6

بلدة ميروبا

تتنافس لائحتان

لائحة " كرمالك ميروبا "

لائحة " صفحة جديدة "

والثالثة غير مكتملة " انقذوا ميروبا"

عدد المقاعد للمخترة ٢ وعدد المرشحين على منصب مختار ٤.

في المجمل، يمثل نهار الانتخابات البلدية فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار المحلي، ويعكس روح الديمقراطية والتفاعل الاجتماعي في المجتمع.

جبيل

فتحت منذ بعض الوقت وسط تدابير امنية مشددة ينفذها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي ، صناديق الاقتراع امام الناخبين لاختيار مجالس بلدية واختيارية جديدة بعد مرور تسع سنوات على آخر انتخابات ، وبلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء جبيل 87 مركزا ، 179 إختياري ، و 135 بلدي ، في حين عدد الناخبين وصل إلى ما يقارب ال 85 الف ناخب 62 الف منهم من المسيحيين و 23 الف من المسلمين ، وعدد البلديات في قضاء جبيل 40 بلدية 6 منهم فازوا بالتزكية : الفيدار ، فتري ، المنصف ، مزرعة السياد ، إدة ، والمزاريب -عرسنا ، في حين ان عدد المختارين هو 115 مختاراً.

ابرز البلديات في القضاء

جبيل

تعتبر بلدية جبيل من ابرز البلديات عدد الاعضاء 18 ، لائحة مكتملة هي جبيل احلى برئاسة الدكتور جوزف الشامي ومدعومة من النائب زياد الحواط ،القوات اللبنانية ، الكتائب والنائب نعمة افرام والطاشناق وتضم مرشح شيعي ومرشح سني ، ولائحة الثانية غير المكتملة " القرار الجبيلي" مدعومة من جان لوي قرداحي والتيار الوطني الحر ، وحزب الله ولا رئيس لها .

عمشيت

عدد الاعضاء 15 هناك لائحتان الاولى لائحة عمشيت للكل برئاسة الدكتور انطوان عيسى مدعومة من القواتيين بعد ان تركت قيادة الحزب الخيار لهم في التصويت لمن يرونه خيراً لبلدتهم ، وأيضاً من التيار الوطني الحر .

ولائحة " الامل" برئاسة الدكتور جوزف الخوري و ومدعومة من الرئيس ميشال سليمان ، النائبين السابقين ناظم الخوري وليد الخوري .

حالات

عدد الاعضاء 12 هناك لائحتان برئاسة أثنان من عائلة باسيل الاولى " حالات الغد " برئاسة جاد باسيل ،والثانية برئاسة نزار باسيل " قلب حالات ".

ترتج

عدد الاعضاء 12 ، وهناك لائحتان الاولى "الكرامة لترتج " مدعومة من النائب السابق اميل نوفل والمغترب اللبناني نجيب الخوري .

والائحة الثانية " معا لترتج افضل " برئاسة الدكتور سعادة سعادة ومدعومة من القوات اللبنانية .



العاقورة

15عضوا ، لائحة كلنا للعاقورة برئاسة بطرس مهنا مدعومة من القوات اللبنانية واللائحة الثانية لائحة القرار العاقوري برئاسة جيلبيرمسعود مدعومة من حزب الكتائب والنائب السابق محمد فارس سعيد .

اهمج

أمّا في بلدة إهمج عدد الاعضاء 12 لائحة "اهمج بالقلب " برئاسة الرئيس الحالي للبلدية نزيه ابي سمعان وهناك ايضا عدد من المرشحين المنفردين .

بلاط

عدد اعضاء المجلس البلدي 12هناك لائحة" قولنا والعمل " برئاسة الرئيس الحالي للبلدية عبدو العتيق مدعومة من كافة العائلات والتيارات الحزبية في البلدة ولائحة بلاط الحرة برئاسة سيمون القوبا غير مكتملة ، وقد اعلن صباح اليوم احد اعضائها رامي ايلي عساكر عزوفه عن الترشح معللا في كتاب مصدّق لدى أحد كتاب العدل أسباب عزوفه كما ارسل نسخة منه إلى قائمقام جبيل ( ملاحظة سأرسل ربطاً صورة عن العزوف والخبر كاملا )

قرطبا

عدد اعضاء المجلس البلدي 15 ، لائحة قرطبا بتستاهل برئاسة فادي مرتينوس مدعومة من القوات اللبنانية ونعمة افرام والنائبة السابقة مهى الخوري اسعد.

ولائحة 2040 برئاسة انطوان قسيس مدعومة من النائب السابق الدكتور فارس سعيد والعميد المتقاعد ميشال كرم .

ميفوق - القطارة

اما في بلدة ميفوق فعدد المقاعد 12 ، وهناك لائحتان ، الاولى برئاسة الدكتور بشير الياس وتحمل اسم لائحة "الامل والعمل "، والثانية " نبض ميفوق - القطارة " برئاسة الرئيس الحالي للبلدية هادي الحشاش ، وكلا اللائحتين تضم من كل المكونات العائلية في البلدة

لاسا

وفي بلدة لاسا ، لائحتان يتنافسان على 15 مقعدا بلديا ، الاولى " لائحة " التنمية والوفاء " برئاسة حسن المقداد ومدعومة من الـثنائي الشيعي والثانية " لاسا بالقلب " مدعومة من العائلات وشخصيات مستقلة وهناك مرشح مسيحي هو جوزاف عبيد.