عناوين الصحف ليوم السبت 3 أيار 2025

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الأخبار

– تحذير لبنان لـ«حماس»: بدء إلغاء اتفاق القاهرة؟

– جنبلاط في دمشق: التوترات الطائفية تقلقه

– لبنان يقدم أوراق الاعتماد فلسطينياً: منع تدريجي لوجود المقاومة في لبنان

اللواء

– مشروع الدولة يترسخ: إقرار استقلالية القضاء ورسالة تحذير أخيرة لحماس

– جنبلاط يلتقي الشرع ويرفض الحماية الخارجية.. و7252 مرشحاً لبلديات جبل لبنان

البناء

– عدوان إسرائيلي واسع يستهدف سورية بعشرات الغارات طالت العاصمة ومحيطها

– تعليق مسار التفاوض الأميركي الإيراني بسبب لغة التهديد والعقوبات الأميركية

– مجلس الدفاع الأعلى: توصية بتحذير حماس من إطلاق الصواريخ من لبنان