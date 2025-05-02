الوفد الأميركي: ما يسري على جنوب الليطاني... يسري أيضا على شماله

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الأنباء الكويتية: في الشأن الداخلي اللبناني، كانت جولة الوفد الأميركي لتقديم الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال مايكل ليني الذي سيكون رئيسا مقيما متفرغا للجنة في لبنان، في غياب الجنرال جاسبر جيفرز المستمر بمهامه الأساسية في المنطقة، فتحت ملف عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار على مصراعيه.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان محادثات الوفد الأميركي طرحت كل الأمور للنقاش من دون ديبلوماسية وبشفافية كاملة. وأكد الرؤساء الثلاثة على ان لبنان يقوم بكل ما يجب عليه، وقد أنجز الجيش اللبناني نحو 90% مما هو مطلوب منه فيما يتعلق بجنوب الليطاني وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يحول دون استكمال الـ 10% الباقية.

وكذلك فإنه تم الكشف على كل البنى التحتية والتخلص من كل الذخائر الموجودة، غير ان إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها وفقا للاتفاق ولم تسحب قواتها من كامل الأراضي اللبنانية، مع استمرار الخروقات للاتفاق التي تجاوزت 3000 خرق واعتداء.

في المقابل، اعتبر الوفد الأميركي بحسب المصادر النيابية «ان ما يسري على جنوب الليطاني، يسري أيضا على شماله لجهة انتشار السلاح، وان الأمن في لبنان كل لا يتجزأ».

وأشار إلى ان القائد الجديد للجنة الإشراف على وقف النار الجنرال ليني سيعقد اجتماعات دورية من اجل البحث عن حلول للأزمة على الحدود.

وذكرت المصادر ان لبنان، وعبر المسؤولين جميعهم، أكد ان قرار سحب السلاح لا عودة عنه، وانه سيتم بالتدرج من خلال التخلص من السلاح الثقيل أولا، بالاتفاق مع الطرف المعني بعيدا من كل ما يخلق أي توتر داخلي، خصوصا في ظل الوضع الإقليمي المتوتر ومسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، والتي قد ترسم حدودا جديدة للجغرافيا السياسية في المنطقة.