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عناوين الصحف ليوم الخميس 1 أيار 2025

1
MAY
2025
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الأخبار: إسرائيل تلعب على المكشوف: لا تراجع عن «الكانتون» الدرزي
إسرائيل لأميركا: لنوسع إحتلال لبنان
لبنان وأول أيار: إنهيار قوة العمل

 

 

 


النهار: الرؤساء "الحّوا" على الجنرالين بإنهاء الاحتلال احتقان درزي وجنبلاط مستعدٌ لزيارة سوريا

 

 

 

 

اللواء: رئيس الخماسية يتعهد بتفعيل لجنة المراقبة واجتماع قريب للمجلس الأعلى للدفاع
إعادة فتح سفارة دولة الإمارات بعد زيارة عون.. وسباق محموم في إطلاق لوائح بلدية الجبل

 

 

 


الجمهورية: بن زايد: ملتزمون دعم لبنان
سفارة الإمارات تعود إلى بيروت

 

 

 


الديار: عون يعيد لبنان الى الخارطة العربية
دروز لبنان يستنفرون لمساندة دروز سوريا

 

 

 

البناء: ترامب يحتفل بأول 100 يوم متحدثاً عن إنجازات لا تتحقق خلال 100 عام | 40 قتيلاً في معارك ضواحي دمشق وقوات الحكومة تنسحب بعد إنذار إسرائيلي | عون في الإمارات يحمّل الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق… وسفير إماراتي قريباً

 

 

 


l'orient le jour: Les États-Unis font un geste envers Beyrouth en nommant un nouveau président au comité de surveillance

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية
أكد أن خطاب الدولة لا يميّز بين أكثرية وأقلية... وقتيلان في غارة إسرائيلية على أشرفية صحنايا

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون: الماضي اصبح وراءنا والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها
رئيس الإمارات: ندعم تعزيز المؤسسات ووحدة الأراضي اللبنانية

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