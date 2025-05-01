عناوين الصحف ليوم الخميس 1 أيار 2025

الأخبار: إسرائيل تلعب على المكشوف: لا تراجع عن «الكانتون» الدرزي
إسرائيل لأميركا: لنوسع إحتلال لبنان
لبنان وأول أيار: إنهيار قوة العمل
النهار: الرؤساء "الحّوا" على الجنرالين بإنهاء الاحتلال احتقان درزي وجنبلاط مستعدٌ لزيارة سوريا
اللواء: رئيس الخماسية يتعهد بتفعيل لجنة المراقبة واجتماع قريب للمجلس الأعلى للدفاع
إعادة فتح سفارة دولة الإمارات بعد زيارة عون.. وسباق محموم في إطلاق لوائح بلدية الجبل
الجمهورية: بن زايد: ملتزمون دعم لبنان
سفارة الإمارات تعود إلى بيروت
الديار: عون يعيد لبنان الى الخارطة العربية
دروز لبنان يستنفرون لمساندة دروز سوريا
البناء: ترامب يحتفل بأول 100 يوم متحدثاً عن إنجازات لا تتحقق خلال 100 عام | 40 قتيلاً في معارك ضواحي دمشق وقوات الحكومة تنسحب بعد إنذار إسرائيلي | عون في الإمارات يحمّل الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق… وسفير إماراتي قريباً
l'orient le jour: Les États-Unis font un geste envers Beyrouth en nommant un nouveau président au comité de surveillance
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية
أكد أن خطاب الدولة لا يميّز بين أكثرية وأقلية... وقتيلان في غارة إسرائيلية على أشرفية صحنايا
الأنباء الكويتية: عون: الماضي اصبح وراءنا والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها
رئيس الإمارات: ندعم تعزيز المؤسسات ووحدة الأراضي اللبنانية